Tulum, 23 de abril del 2023.- El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo asistió este domingo a la comunidad maya de Chemuyil donde se celebraba un encuentro deportivo de béisbol, entre las escuadras de Chemuyil y Chanchén Palmar, con quienes convivió y compartió su deseo de seguir impulsando el deporte en sus diferentes disciplinas.

El edil tulumnense quien fue invitado por el ciudadano Emiliano May, fue recibido con agrado e inclusive los equipos presentes, lo cobijaron, uniformándolo y llevándolo a la caja de bateo desde donde despegó un jit que lo hizo modificar el resultado de la pizarra. Castañón Trejo demostró su entusiasmo por seguir impulsando este tipo de eventos deportivos por un mejor Tulum. El encuentro entre Chemuyil y Chanchén Palmar, forma parte de la liga Tiburones del Caribe. Fue un partido no apto para cardiacos con un resultado final en la pizarra de 18 a 14, dándole la victoria a la escuadra Chemuyil. Emiliano May, confió en que la primera autoridad trabajará en el impulso de las diferentes ligas deportivas de Tulum, especialmente en comunidades donde es recibido con los brazos abiertos.