El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza jurídicamente si podría demandar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, enjuiciado en Estados Unidos, luego de que aseguró que el narcotraficante Reynaldo el Rey Zambada le entregó 7 millones de pesos para una campaña contra Vicente Fox.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral, en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables. Estoy viendo si es posible porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México”.

Acotó que no tiene dinero para pagar un abogado, pero buscaría un probono. “Uno de los que cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy entregar para familiares de las víctimas de la guerra que desató (Felipe) Calderón”.

Dado que García Luna quedó en manos del jurado, el mandatario no quiso adelantar el juicio.

“¿Qué espero del jurado?, pues vamos así a esperar, no quiero hacer ningún pronóstico, pero no voy a dejar el tema, no nos vamos a callar”.