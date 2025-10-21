Ciudad de México.— La tormenta política que se cierne sobre el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, amenaza con convertirse en uno de los episodios más tensos para el oficialismo en los últimos años. Con 37 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Tabasco, el morenismo se ve nuevamente obligado a defender uno de sus pilares más cercanos al presidente.

Las denuncias fueron promovidas por la diputada federal panista María Elena Pérez-Jaén, quien asegura haber integrado los expedientes con información derivada de auditorías y observaciones federales que apuntan a un presunto daño al erario de más de 765 millones de pesos. Las acusaciones incluyen pagos duplicados, nóminas irregulares, transferencias sin comprobación y vales de despensa extraviados durante los ejercicios fiscales de 2019 y 2020.

El golpe político no pasa desapercibido. Adán Augusto, considerado uno de los operadores más hábiles del lopezobradorismo y figura clave en la conducción del Senado, se convierte en blanco de fuego cruzado justo cuando Morena busca cerrar filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y consolidar su narrativa de “honestidad transformadora”.

Desde la oposición, la estrategia es clara: colocar en el centro del debate público los presuntos excesos financieros del tabasqueño y exhibir lo que califican como un “doble discurso” dentro del partido en el poder. “Aquí están las denuncias que él mismo pidió”, declaró Pérez-Jaén, recordando que López Hernández había desafiado públicamente a sus críticos a formalizar los señalamientos.

El expediente, sin embargo, va más allá del ruido mediático. Si la FGR decide avanzar en la investigación, el caso podría escalar a un proceso de desafuero y abrir un precedente inédito en la historia reciente del Senado. No sería solo una disputa legal: se pondría a prueba la cohesión interna de Morena y la credibilidad del discurso anticorrupción que ha sostenido desde 2018.

En el entorno político, los analistas coinciden: Adán Augusto se enfrenta a un momento definitorio. Su liderazgo legislativo, su influencia en el sur del país y su cercanía con Palacio Nacional lo convierten en una figura demasiado grande para caer sin ruido, pero también demasiado expuesta como para salir ileso.

Mientras la Fiscalía analiza las 37 denuncias, el morenismo observa en silencio. Lo que está en juego no es solo el futuro político de un senador, sino la consistencia moral de un movimiento que prometió transformar al país desde la raíz.