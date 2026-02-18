Cozumel, Quintana Roo.– La violencia volvió a irrumpir en la isla. Un hombre identificado de manera extraoficial con el apodo de “Polly” fue ejecutado a balazos la tarde de este martes sobre la 85 avenida, entre calles 35B y 37, en un ataque directo que se suma a otra agresión armada registrada horas antes en la colonia 10 de Abril.

El atentado ocurrió después de las 17:00 horas, justo cuando la mayoría de las corporaciones de seguridad se concentraban en los preparativos para el último paseo del Carnaval. De acuerdo con versiones preliminares, la víctima salió de su domicilio y fue en ese momento cuando un sicario aprovechó para dispararle en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido sobre la vía pública.

Testigos reportaron múltiples detonaciones que generaron pánico entre vecinos de la zona. Paramédicos trasladaron al lesionado al Hospital General de Cozumel; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a las heridas de arma de fuego.

El ataque provocó un despliegue inmediato de elementos de la Policía Estatal y de la Policía de Investigación, quienes acordonaron el área para la preservación de indicios. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de casquillos y demás evidencia balística, mientras agentes ministeriales iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Hospital General para el levantamiento del cuerpo y la práctica de la necropsia de ley.

La ejecución de “Polly” ocurre en un contexto de tensión creciente en Cozumel, donde en la misma madrugada se reportaron disparos en la colonia 10 de Abril, sin que hasta el momento se haya informado de personas detenidas.

Mientras la ciudad se prepara para cerrar su Carnaval con música y desfiles, la realidad vuelve a imponerse con el eco de las balas. La Fiscalía General del Estado deberá determinar si ambos hechos guardan relación y cuál es el trasfondo criminal detrás de esta nueva ejecución que sacude a la isla.