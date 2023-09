Desde Veracruz, las buscadoras locales han denunciado que son víctimas de constantes amenazas debido a sus labores en campo. En el norte del estado, ni siquiera pudieron salir a marchar por sus seres queridos, en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición.

Rosalía Castro, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, contó que las familias paran su actividad cuando reciben amenazas. Sin embargo, sus integrantes aún no han recibido agresiones.

“Bendito sea dios ninguno, como en otros estados, que han sido asesinadas aquí no dejan de ser amenazas, entonces cuando vemos las amenazas empezamos a bajarle tantito”, señaló.

En la zona norte de la entidad, donde recientemente fueron encontrados al menos 13 cuerpos en congeladores, el colectivo María Herrera emitió un comunicado donde señalaron que existen condiciones de riesgo para poder realizar una marcha sin referirse de manera directa a esos hechos de violencia que escandalizaron a la región.

En Veracruz hay 7 mil 453 personas registradas como desaparecidas o no localizadas de las cuales 456 son de este año, según el Registro Nacional.

Familiares de víctimas de desaparición forzada denunciaron que en Guerrero suman más de 4 mil y la cifra aumenta día con día.

Ivonne Álvarez, quien forma parte del Colectivo “Lupita Rodríguez”, puntualizó que “sí es de miedo” la cifra oficial que se maneja de 4 mil desaparecidos en Guerrero, la cantidad que no se denuncia por miedo es “bastante alarmante”.

La activista denunció que la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se quejan de que “no hay presupuesto, ni personal suficiente para ayudar a la localización de nuestros familiares”, pero aún continúan con fe y esperanza en encontrarlos, y por eso se demanda que haya una ley en esta materia aquí en Guerrero.

Agregó que el Colectivo tiene las puertas abiertas para todas las personas, “porque estamos en un país lleno de violencia”, ya que, según cifras oficiales, en México se presentan de 13 a 19 personas desaparecidas cada día, y “lamentablemente el gobierno oculta mucha información de este fenómeno”.

Cómo parte de la jornada de protesta, los colectivos de familiares de desaparecidos contemplan marchar para exigir la aprobación de una ley en materia de Desaparición Forzada en Guerrero, la creación de un Centro Estatal de Identificación Humana y la independencia de las Comisiones estatales de Búsqueda y de Atención a Víctimas.

Entre los convocantes a esa marcha están la Organización Campesina de la Sierra del Sur, la normal de Ayotzinapa, el Comité de madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, Fundación “Lucio Vive” y la Organización Indígena y Campesina “Vicente Guerrero”.

Los diferentes colectivos de Oaxaca marcharon de la fuente de las 8 regiones al zócalo de la ciudad, en donde mostraron las fotos de sus familiares que han sido desaparecidos.

De acuerdo con Karina Espinoza Carmona del colectivo Sabuesos Guerrera Oaxaca, son al menos 400 personas las que han sido desaparecidas en la entidad oaxaqueña, aunque podrían contabilizarse más.

Señaló que no existe un dato sobre las causas de las desapariciones, van desde el secuestro hasta la trata de personas.

Afortunadamente, a quienes buscan a sus hijos en diferentes partes de las 8 regiones de Oaxaca, no han sido objeto de amenazas, como ha sucedido en otros estados.

Decenas de madres de familia acudieron a Palacio de Gobierno, en Toluca, para exigir a los gobiernos federal y estatal entrante, localicen lo más pronto posible a sus familiares.

Entre los casos reclamados está el de José Luis, de 18 años de edad, Joel Hernández, de 45, Jesús de 23 años y Salvador de 18, oriundos del municipio de Temoaya, en el Valle de Toluca, quienes trabajaban de chatarreros en el estado de Zacatecas y desde el 04 de junio de este año desaparecieron en los límites de Jalisco y Zacatecas.

Las madres de familia y parientes de las personas desaparecidas también acudieron a la iglesia de La Santa Veracruz, en el centro de la capital mexiquense.

Informes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que de enero al 31 de julio pasados, en el territorio mexiquense se contabilizaban tres mil 333 personas desaparecidas o no localizadas.

De este universo, el 4.5 por ciento fueron halladas sin vida y dos mil 136 se encontraron con vida. Es de señalar que el Estado de México ocupa el segundo lugar nacional en materia de desapariciones de personas.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” fue la consigna de los familiares de desaparecidos que se reunieron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Chihuahua. Decenas de padres, esposas e hijos de personas desaparecidas se manifestaron para exigir justicia en el movimiento “hasta encontrarles”.

En el Estado de Chihuahua se tiene un registro de 3 mil 537 desaparecidos y los familiares exigieron se destinen mayores recursos para la búsqueda, que se les permita participar en el tema del rezago forense y la atención integral.

Rocío Martínez, esposa de uno de los 12 migrantes desaparecidos en Coyame, Chihuahua, expresó que “tenemos que movernos, exigir y gritar. Si obtuvimos resultados fue porque no dejamos de exigir”.

Iniciaron la jornada ofreciendo la Santa Misa por los desaparecidos en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, para de ahí partir rumbo a las instalaciones de la Fiscalía estatal gritando “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, para terminar la caminata reunidos frente al parque. En ese lugar colocaron placas metálicas con los nombres de 189 personas desaparecidas y dejaron el espacio vacío que corresponde a los migrantes desaparecidos en Coyame.

Los familiares ahí reunidos expresaron la urgente necesidad de atención integral a la situación que existe detrás de una persona desaparecida, porque dejan hijos, hijas, familias, condiciones económicas difíciles, consecuencias psicológicas y médicas por atender.

Al denunciar la tragedia que llena de luto y dolor los hogares chihuahuenses, los manifestantes arribaron al Jardín de la Justicia, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se ubica el antimonumento Plasmando Esperanzas, a fin de elevar sus exigencias al gobierno de que realice las investigaciones pertinentes para terminar con la impunidad.

Familiares de desaparecidos colocaron una galería de fotos en la explanada de Plaza de Armas, en Villahermosa, para hacer visible su lucha y convocar a las autoridades a esclarecer todos los casos.

Judith Rodríguez, quien perdió a su hermano en Guerrero desde hace más de un año y lo busca por todo el país, indicó que es necesario exigirle al gobierno de México que actúe, porque ya son más de 100 mil las personas que no han regresado a casa.

Refirió que es necesario que el censo que se hará por parte de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sea apegado a la realidad y que la búsqueda de los desaparecidos se haga a ras de suelo.

Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas muestran que de enero al 23 de agosto de este 2023, en Tabasco se han registrado 38 personas desaparecidas, de las cuales, 28 aún siguen sin ser localizadas.

Un grupo de 35 señoras, llamado Colectivo de Madres en Lucha, que buscan a sus familiares, denunciaron que realizan búsqueda con recursos propios y son ignoradas por las autoridades de Sinaloa.

Reynalda Pulido, madre de Ernesto Vélez Pulido, menor de edad desaparecido desde diciembre de 2020, dijo que forma parte de las 35 madres que buscan a sus familiares.

Dijo que su hijo fue desaparecido, presuntamente, por agentes de la Policía Municipal y ha hecho denuncias, pero no ha recibido apoyo. Por ello, las madres demandaron apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión de Víctimas.

El colectivo Madres en Lucha lleva más de 25 cuerpos encontrados, mismos que han pasado desapercibidos para las autoridades

En Durango se tienen contabilizadas 809 personas desaparecidas, la gran mayoría son niñas, adolescentes y mujeres, informó Julieta Hernández Camargo, Presidenta de la Asociación “Si Hay Mujeres en Durango”, quien refirió que en lo que va de este año se tienen 60 desapariciones reportadas.

Las madres buscadoras del grupo “Vida” que trabaja en Coahuila y Durango, en voz de su representante Silvia Ortiz, señalaron que existen 220 personas desaparecidas entre Torreón, Gómez Palacio y la capital de Durango. Del lado de Durango suman poco más de los 100 desaparecidos.

Por la mañana de este miércoles llevaron a cabo una protesta en la plaza del municipio de Gómez Palacio, y esta tarde se lleva a cabo una movilización en Torreón, Coahuila, que es un municipio colindante a Durango y parte de la Comarca Lagunera.

Del año 2000 a mayo del presente año, hay registro en Durango de 809 personas desaparecidas; el 51% son mujeres, niñas y adolescentes.

Además del gran total, el 30 por ciento de las personas son entre 20 y 29 años; de la cantidad de mujeres, el 23 por ciento son de 15 a 19 años.

La Fiscal del Estado, Sonia de la Garza Fragoso, informó que se tienen registradas más de 800 personas desaparecidas, pero se está haciendo una depuración para conocer si es una cifra real.

Mientras las madres buscadoras de Sonora salieron a colocar mantas en honor a sus desaparecidos, mientras que desconocidos se atrevieron a quitar los mensajes de las activistas.

Para conmemorar el día, las integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora salieron a colocar diferentes mantas y lonas para visibilizar el problema en el estado y el país. La marcha transcurrió en paz y más tardó en que las deudas dieran a conocer su sentir a la opinión pública, que el tiempo en que manos desconocidas retiraron las mantas y lonas.

Los mensajes alusivos a sus “tesoros”, como llaman las madres a sus desaparecidos, fueron colocados en diferentes puntos de la ciudad, como el puente de la intersección entre Agustín Vildósola y Periférico Sur.

Las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, así como mensajes para hacer un llamado a seguir trabajando en la localización de sus seres queridos, ante la falta de resultados eficientes por parte de las autoridades correspondientes.

Cecilia Flores, líder del colectivo de búsqueda, manifestó que seguirán buscando a sus seres amados y destacó que los mensajes que quieren enviar son de paz.

“Queremos visibilizar, aclaramos en nuestras lonas que no culpamos al gobierno de su desaparición, pero sí los culpamos de su no acción en la búsqueda e investigación, porque si hicieran esa búsqueda e investigación de desaparecidos, Marcos ya hubiera vuelto a casa, porque yo les di toda la información necesaria para que mi hijo volviera a casa”, dijo.

“Las autoridades no nos escuchan, los resultados hablan por sí solos, en este país no se busca a los desaparecidos”, sentenció el padre jesuita Arturo González González, previo a la marcha de protesta que se realizó en Puebla por parte de decenas de personas que exigieron sean encontrados sus familiares, cuyo paradero se mantiene como “desconocido” desde hace años.

En lo que va del año la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla reporta 1,041 desapariciones y que en 4 años y medio suman 6,783. En este contexto, decenas de personas salieron a las calles de Puebla en un clamor de justicia y exigiendo que el gobierno los ayude a encontrar a sus familiares desaparecidos.

Así, los manifestantes hicieron un llamado al gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, así como a la Secretaría de Gobernación para que ya no sean omisos ante las miles de desapariciones que siguen dándose en la entidad.

La principal consigna fue: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, así gritaban, voz en cuello, los integrantes de decenas de colectivos de familias de desaparecidos y otros con diferentes luchas, que recorrieron desde la Glorieta de los Niños Héroes al Centro de Guadalajara.

La asistencia en la conmemoración fue cercana al millar de personas, la mayoría mostrando pancartas, lonas y fotografías, para exigir la búsqueda en vida de sus seres queridos.

También se exigieron avances en las investigaciones.

A los manifestantes no les importó la lluvia, y entonaban su consigna más popular: “¡De norte a sur!, ¡De este a oeste!, ¡Seguiremos en la lucha cueste lo que cueste!”, “¡Ese apoyo sí se ve!”.

Entrevistada, María de los Ángeles Carrillo, integrante de las Madres Buscadoras de Jalisco, expuso a El Financiero que busca desde julio de 2020 a su hijo Brayan Eduardo Medina y a Daniel Rodríguez Sandoval, desaparecidos en el municipio de Teocaltiche, y acusó indiferencia de las autoridades por no implementar operativos, “debido a la situación de inseguridad en la zona de los Altos de Jalisco, pese a que les han advertido del uso de las ladrilleras para incinerar cuerpos, nosotros desde hace 3 años se los dijimos, está en nuestra carpeta”.

Por otra parte, Anna Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), dice que: “al no investigar, no esclarecer lo que está sucediendo y al no desmantelar los campos criminales que permiten la desaparición de personas y encontrar a los responsables”.

Los familiares de personas desaparecidas exigieron atención a sus peticiones por parte de la autoridad estatal, y acusaron a servidores públicos de coaccionar sus marchas, obstaculizar sus búsquedas, y de desviar la atención a sus quejas.

En Guanajuato, integrantes de los colectivos Unidos por Nuestros Desaparecidos León y Hasta Encontrarte, marcharon pacíficamente este miércoles para pedir justicia y la localización de sus seres queridos.

En tanto, integrantes del colectivo Madres Guerreras de León pegó 43 fotos de sus desaparecidos en una de las fachadas principales de la Fiscalía General de León.

En el estado de Guanajuato la cifra oficial de desaparecidos es 2 mil 636 personas desaparecidas y no localizadas, siendo Celaya el municipio más afectado con 384, seguido de León con 339, e Irapuato con 300, datos que posicionan a Guanajuato en el lugar 15 a nivel nacional.

Los colectivos de Verdad, Memoria y Justicia y Madres Buscadoras de Quintana Roo suman 128 casos de personas de las que no se sabe su paradero, por lo que en el marco Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas realizaron dos eventos conmemorativos por estos casos.

En Quintana Roo el caso del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, sus miembros colocaron fotografías de las fichas de búsqueda de sus familiares, ramos de flores y veladoras frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Cancún.

Romana Rivera, madre de la joven desaparecida Diana Ramírez y fundadora de esta organización, comento que suma 93 víctimas y día con día se siguen sumando, de los cuales alrededor de 50 son casos ocurridos en la zona norte del estado.

Comentó que este es un día que «cala el alma» por recordar la desaparición de un familiar.