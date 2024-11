CIUDAD DE MÉXICO. – Instalaron en la Cámara de Diputados la Sección Instructora que deberá analizar el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, así como los juicios políticos del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, del ministro en retiro, Arturo Zaldívar, y del expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

La Sección Instructora será presidida por el diputado morenista Hugo Eric Flores, la legisladora morenista Adriana Belinda Quiroz Gallegos, el diputado del PVEM Raúl Bolaños-Cacho Cué y el panista Germán Martínez Cázares.

El diputado morenista Eric Flores dijo en entrevista que se centrarán en la revisión de ocho casos, entre ellos el desafuero del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y los juicios políticos en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero, el exministro Arturo Zaldívar y el expresidente del INE, Lorenzo Córdova.

“Está dentro de los ocho (juicio político contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar) que le estoy hablando, es uno de los que están. Y hay, bueno, insisto, hay unos de Lorenzo Córdova, del fiscal Gertz Manero; me da risa, porque algunos los sustentan de lo que yo he visto, estamos revisando, pues con reportes periodísticos y bueno, desde luego respetando el trabajo de la prensa, es muy difícil que un reporte periodístico pase presentado como prueba para decir ‘pues hagan el juicio político’. Ahora, evidentemente no puedo dar una ruta de investigación, pero eso es otro tema.

“Vamos a ir analizando. Justo el programa de trabajo que vamos a proponer de eso se trata, vamos a proponer una metodología de trabajo, porque queremos respetar el debido proceso de todas las personas que todavía tienen expedientes vigentes aquí en la Cámara, explicó.