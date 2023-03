Cancun.- ASUR dio a conocer que desconoce a qué se refiere Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre sus dichos en la conferencia mañanera, donde afirma que descubrieron un C5 en Quintana Roo al servicio de la delincuencia, el cual tenía cámaras ligadas a un aeropuerto del estado.

A través de su vocero, ASUR señaló que «El Presidente se refirió a un aeropuerto en Quintana Roo, no dijo Cancún, por lo que nosotros no tenemos información de ese tema y no sabemos a qué se refiere, consideramos que quien debe aclarar este tema es de ese lado, nosotros no tenemos nada al respecto, no tenemos mas información que la que ustedes tienen y por lo tanto no tenemos postura sobre el tema. Habrá que esperar a que den a conocer más detalles de lo que dieron a conocer hoy.