En un cobarde ataque, esbirros de la alcaldesa de Puerto Morelos Blanca Merari Tziu, golpearon la tarde de ayer al joven Esdras Naim García Tellez, hijo de un ejidatario en la entrada a la Ruta de las Lagunas, a quien además despojaron de sus pertenencias, un celular, una bolsa pechera y le rompieron dos llantas a su camioneta, por lo que se interpuso de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por daños y lesiones.

Director de servicios públicos Jhonny Castañeda Sánchez

La denuncia de la brutal golpiza, se interpuso en contra de Renán Cruz Ramírez, director de Gobierno de Puerto Morelos, Miguel Ángel Concha Naal, Secretario de la directiva del ejido Leona Vicario, Laila Aguilar Olán, tesorera del ejido, Luz María Yam López suplente del comisariado de la misma directiva y Héctor Betancourt Perera, expresidente del Consejo de Vigilancia del ejido y quienes resulten responsables de estos hechos que quedaron sentados en la carpeta de investigación FGE/QROO/PM/06/259/2023.

Cabe señalar que policías municipales de Puerto Morelos y marinos que llegaron en la patrulla 0001 acompañando a Renán Cruz Ramirez y a los directivos del ejido Leona Vicario, así como unas 15 personas más al lugar de los hechos; fueron testigos de la agresión de la fue objeto el joven encargado del predio, pero no intervinieron y solo se dedicaron a videograbar la agresión, según establece la denuncia.

Es decir los agresores contaron con la complicidad policiaca, porque se encontraban en la entrada del terreno que se ubica a 3.5 kilómetros con rumbo a la comunidad Agua Azul, siendo esta la carretera Valladolid Nuevo-Agua Azul, cerca de Kantunilkin.

De acuerdo con la denuncia de Esdras García Tellez, la tarde de ayer miércoles 21, alrededor de las 17:30 horas un grupo de personas a bordo de unos 6 vehículos y la patrulla 0001 ingresaron a un terreno de la “Ruta de las Lagunas” del cual es el encargado, razón por la cual acudió cerca de las 19:00 horas para verificar que sucedía ya que en la propiedad hay cosas de valor.

En el lugar, denunció, vi que comenzó a salir gente de la propiedad, por lo que comencé a grabar para tener evidencia si algo se perdía, salía gente caminando y en vehículos, cuando un sujeto de bermuda negra y gorra me golpeó en la mano con una madera que recogió del lugar para que dejara de grabar, por lo que mi teléfono celular cayó al piso y luego ya no vi quien me jaló hacia el suelo, quedando rodeado de varias personas, quienes estando en el piso me golpearon, me patearon y me dieron golpes en diversas partes del cuerpo a la vez que gritaban, “Él es cómplice, viene armado”.

Asimismo señaló que entre la multitud que lo estaba golpeando, “Me quitaron mi pechera negra, en la cual traía en su interior unas llaves de camioneta, las llaves de una escavadora Caterpillar320D, las llaves de una motoneta Dinamo, un Ipad, una batería y un efectivo de 200 pesos”.

De igual forma denunció, vi salir de un taxi de Leona Vicario a una persona a quien no conozco de un estatura promedio de 1.80 metros, que portaba bermuda, gorra, una camisa color claro y un collar, quien bajó del taxi con una herramienta y ponchó dos llantas izquierdas de mi camioneta marca Baic color blanca modelo 2020, que se encontraba estacionada junto a la caseta de acceso a “La Ruta de Las Lagunas”.

Cabe señalar precisó, que a mí me golpearon a uso 20 metros de ahí y entre la multitud me fueron llevando hasta la caseta de acceso y ninguna autoridad presente intervino y solo grabaron como me golpeaban.

En la denuncia, la víctima indicó que entre la multitud que lo golpeaba, se encontraban los miembros de la directiva del ejido Leona Vicario que señaló con anterioridad y Renán Cruz Ramírez, director de gobierno de Puerto Morelos a quienes logró reconocer.

De todo esto se nota la intervención de la presidenta Municipal Blanca Merari Tziu Muñoz, quien había desmarcado al municipio de un proyecto de ciudad pero en los hechos los está ayudando a amenazar, intimidar, golpear y robar a los ejidatarios que no han querido ceder sus tierras para el proyecto de ciudad Aurum.

La familia de Esdras García Téllez ha pedido ya la intervención de la gobernadora ante la complicidad Municipal con Directivos del ejido Leona Vicario.