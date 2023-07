Cancún.- El diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Guillermo Brahms, defendió su propuesta de ley de modificar el código Penal de Quintana Roo para castigar con 6 meses o 2 años a los conductores que manejen, al haber tomado más de dos cervezas o copas de vino.

Agregó que con la nueva ley se medirá el grado de alcohol para castigar a los infractores con 1.40 o 1.80 grados.

“Se medirá el 1.40 o el 1.80, el tomarse una cerveza o una copa de vino no creo que te emborrache, no es bueno manejar drogado, no es bueno manejar borracho, no nos podemos ir con la gente que toma, el alcohol es legal lo que no se puede permitir es manejar borracho y que ocasiones un accidente”, destacó.