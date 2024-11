De cara a la discusión de mañana (martes) del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que propone invalidar parcialmente la llamada reforma judicial, jueces y ministros convocaron a cerrar filas en torno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y manifestarse este 5 de noviembre al exterior de la sede de la Corte.

En este sentido, la jueza federal Reyna María López Rodríguez destacó que la ciudadanía debe apoyar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con el que comenzará la discusión sobre la validez de la reforma judicial.

Cabe recordar que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá mantiene la elección de ministras y ministros por voto popular, pero invalida la elección popular de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.

Asimismo, invalida la reducción de remuneraciones de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito; sin embargo, la reducción aplicará para quienes ingresen después.

Al respecto, la jueza López Rodríguez explicó que la determinación del Máximo Tribunal está atendiendo un puente a efecto de minimizar el impacto que van a enfrentar los mexicanos con la determinación de Morena de impulsar la reforma judicial.

“El invalidar parte de la reforma judicial, en el sentido que yo leo: Morena, te entrego la Suprema Corte, te doy un Tribunal de Disciplina, también el Tribunal Electoral, pero no dejes a los mexicanos en manos de novatos impartiendo justicia. Esto es, no sometas al voto popular, porque van a ser elegidos por Morena los jueces y magistrados federales”, reiteró la trabajadora del Poder Judicial.

Asimismo, López Rodríguez, especializada en materia laboral en Guanajuato, recalcó que la ciudadanía debe respaldar la determinación de la Corte, porque Morena no acata las determinaciones del Poder Judicial.

La jueza Reyna María López Rodríguez expresó de igual forma que Morena y sus aliados reciben órdenes para votar en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y los congresos locales, por lo que están cambiando la Constitución como una cartulina de primaria.

La juzgadora compartió que han desacreditado a los jueces y magistrados, señalándolos como corruptos y cuestionó el por qué no han mostrado alguna prueba contundente sobre dichas declaraciones.

“Nos desacreditaron a todos los jueces y magistrados federales que somos corruptos, yo estoy aquí, yo no soy corrupta, podría asegurar que la mayoría de mis compañeros no lo son, podría estar el granito en el arroz, ¿Por qué no lo demuestran?, ¿Por qué no hay pruebas?, ¿Por qué quieren quitarnos a los jueces diciendo que somos corruptos?”, subrayó.