El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, al igual que Venezuela, los gobiernos de Colombia y Ecuador ya firmaron las cartas de intención para lograr un convenio con México con el objeto de entregarles casi 11 mil pesos por migrante de estas dos naciones que retorne a sus países de origen.

“Nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio; lo tenemos que hacer y se va avanzando (…) Sí, sí. Se va a entregar este apoyo”, expresó.

Jesús Ramírez, vocero presidencial, detalló que este acuerdo son cartas de intención de ambos países y que se busca concretar el mismo acuerdo que con Venezuela.

“Pero va a ser igual, va a ser igual. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar en esto porque nos ayuda a que no tengamos tanto flujo migratorio; lo tenemos que hacer y se va avanzando. Esto no les gusta a los conservadores, o sea, no van a aceptarlo nunca. Bueno, nada les gusta y menos en estos tiempos de calor, en la temporada de calor, todo les molesta”, agregó López Obrador.