Chetumal.– Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), aprobaron se notifique a los integrantes de la Coalición “Fuerza y corazón por Quintana Roo”, realizar las prevenciones para miembros de los ayuntamientos; al PRD para ayuntamientos y diputaciones por mayoría relativa; al PT para miembros de los ayuntamientos y diputaciones por representación proporcional; a MC a miembros de los ayuntamientos y a MÁS para miembros de los ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa para que un término de 24 horas contadas a partir de la notificación del presente documento jurídico, realicen los ajustes necesarios a efecto de dar cumplimiento con las acciones afirmativas en los términos establecidos en los Criterios de acciones afirmativas.

Se dio a conocer que en el caso de la Coalición “Fuerza y corazón por Quintana Roo”, tendrán que hacer ajustes para cumplir con acciones afirmativas para personas indígenas en el municipio de Lázaro Cárdenas; en el caso del Partido de la Revolución Democrática, tendrá que hacer ajustes en ayuntamientos de acciones afirmativas a personas con discapacidad; para personas del grupo LGBTTTIQ+ o de la diversidad sexual; para personas indígenas y para personas jóvenes. En diputaciones de mayoría relativa para personas con discapacidad; personas indígenas y personas jóvenes.

En el caso del Partido de Trabajo, tendrá que cumplir acciones afirmativas en el ayuntamiento de José María Morelos para indígenas y para personas jóvenes, así como, en el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional; En lo que se refiere a Movimiento Ciudadano tendrá que hacer ajustes para dar cumplimiento a las acciones afirmativas en ayuntamientos para personas con discapacidad; para personas indígenas y personas jóvenes y MÁS, Más Apoyo Social, hará lo propio para miembros de los ayuntamientos para personas con discapacidad en los municipios de Lázaro Cárdenas, Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez; para personas del grupo LGBTTTIQ+ o de la diversidad sexual en el municipio de Solidaridad, para personas indígenas y para personas jóvenes en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel. En diputaciones de mayoría relativa para personas con discapacidad en el distrito 04 con cabecera en Cancún.

Lo anterior se determina, luego de un análisis de las acciones afirmativas, algunas no fueron solventadas en su totalidad por lo que no se ajustan a las reglas establecidas por este órgano de máxima dirección o a lo referido en la Sentencia RAP/066/2024 del Tribunal Electoral; por lo que en plena tutela y garantía de los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. En caso de no atender el presente requerimiento, le serán aplicadas sanciones más severas conforme a lo previsto en la Ley local y los Criterios de Acciones Afirmativas y Criterios de Registros, respectivos.