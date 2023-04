Por causar supuestos daños al ecosistema marino del Caribe Mexicano, un juez federal suspendió de forma provisional el transporte de rocas provenientes de Cuba que serían utilizadas para construir los tramos cinco y seis del Tren Maya, una de las megaobras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida (Yucatán), frenó la navegación y anclaje de la embarcación denominada “Melody”, sobre la comunidad coralina dentro de la Reserva de la Biósfera adyacente al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM), en la Riviera Maya.

Dicho buque transporta la piedra porfirita desde la isla para descargarla en una barcaza llevada por un remolcador al Muelle Fiscal operado por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), para luego ser transportada en camiones hacia la Ruta de los Cenotes, en donde es triturada en molinos habilitados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para después ser usada como balasto para dichos tramos del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum.

La suspensión también aplicó para la ampliación del camino “José María Morelos”, que conecta la carretera federal 307 con la zona costera Puerto Morelos, para el transporte y operaciones de los camiones que transportan la piedra porfirita, pues se consignó que las obras, a cargo de un particular, conllevarían la tala, desmonte y relleno de manglar, conforme a lo informado por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo (SEDETUS).

De acuerdo con el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), se prohíbe toda obra o actividad que dañe el flujo hidrológico sobre los manglares, protegidos adicionalmente por la NOM-022-SEMARNAT-2003, la NOM-059-SEMARNAT-2010 y el Código Penal Federal.

La medida fue concedida a un grupo de ciudadanos que presentó un amparo en contra de las actividades del buque “Melody”, entre ellos las organizaciones “Voces Unidad de Puerto Morelos”, “Puerto Morelos Sustentable”, “Latitud 21″, el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) y la Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres (Adecam).

Al respecto, Aracely Domínguez, presidenta de GEMA, indicó este miércoles a EFE que la resolución del juzgado se debió a que quedó demostrado el daño que causó el buque en una zona de arrecifes durante el desembarque de 20 mil toneladas de piedra que llegaron el pasado 1 de marzo.

“Este daño al arrecife pudo haberse evitado con la manifestación de impacto ambiental (documento conocido como MIA), en este caso les servía de guía para saber qué hacer y por dónde, pero no hay proyecto, no tienen una guía definida de qué hacer y cómo van a hacerlo”La activista sostuvo que la batalla legal es muy importante porque dijo que no basta solo con marchas y protestas, por lo que advirtió que se mantendrán firmes para combatir con todas las herramientas legales la ampliación del principal camino de acceso a Puerto Morelos a costa de la destrucción de zonas de manglar.

“La lucha ambiental básicamente la hemos dirigido y encaminado a cuestiones legales, la lucha ambiental no puede ser sólo un movimiento con marchas y protestas, en Quintana Roo hemos dedicado 40 años a que se tengan las herramientas jurídicas necesarias para que se tenga esta defensa”, enfatizó.