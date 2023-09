La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVII Legislatura actualizará la normatividad interna para crear el Órgano de Igualdad de Género y Atención a Violencia Contra las Mujeres, a fin de darle atención a este rubro confirmó el nuevo presidente del poder legislativo, el diputado Humberto Aldana Navarro quien refirió que con la modificación de las Leyes que generan una vida libre de violencia hacia la mujer, es momento de atender diversos rubros que generen el cumplimiento de las mismas.

En este sentido mencionó que así fue el caso de la modificación de la Unidad de Igualdad de Género, pues esta pasaría hacer un Órgano de Igualdad de Género y Atención a Violencia Contra las Mujeres similar a las acciones que se implementan desde el Órgano Interno de Control, pero tomando en cuenta las vertientes de evitar y atender la violencia hacia la mujer.

“Ya nos están buscando lo que jurídicamente respalda esta decisión, para que esta unidad tenga el mismo nivel y la misma calidad del Órgano Interno de Control, nosotros hemos detectado que es el único lugar en el que se hace, pero nosotros debemos atender esto de manera seria e ir a la profundo”, afirmó.

Este órgano también será para que las trabajadoras del Congreso del Estado interpongan su queja referente a la violación de sus derechos como tal y se pueda atender de manera prioritaria, pues se les debe de dar las herramientas a las mujeres para desempeñar sus actividades laborales sin problemas, pues deben estar libre de violencia y pensar en “ninguna más”.

En otro tema, el recién nombrado presidente de la Jugocopo hablo sobre la revisión del capítulo mil, del que no se prevé un recorte. “Nosotros confiamos en que la líder sindical haya atendido todos los requisitos que se necesitan para que le den su base a quien la merece, no creo que hayan sido bases exprés, pero de revisarlo y no cumplir con los estatutos entonces habría que atenderlo”, afirmó.