Cancún. - La Coparmex Cancún se sumó al frente común que empresarios de Cozumel mantienen para intentar frenar el derecho de 42 dólares que el gobierno federal pretende aplicar a todos los cruceristas que llegan a los puertos de la entidad.

La presidenta del grupo empresarial en Cancún, Angélica Frías, afirmó que no es el momento para aplicar derechos o impuestos, pues, aunque éste ya estaba autorizado desde hacía tiempo, no se aplicaba.

Sostuvo que para todas las acciones que se busquen implementar, antes se debe revisar que no afecte al empresario que, de por sí, vive una etapa complicada derivada de las medidas económicas que se están aplicando en favor de los trabajadores.

Coparmex Cancún pide no aplicar impuesto a turistas de cruceros

Insistió que tanto el Congreso como el gobierno federal no deben perder de vista la competitividad para no salir del mercado, sobre todo porque las pequeñas y medianas empresas ya no aguantan más.

En ese contexto, opinó que la otra propuesta de elevar al doble el aguinaldo de los trabajadores implica que los empresarios, que casi siempre viven al día, tengan que duplicar sus utilidades mensuales para poder hacer frente a esta nueva carga tributaria.

En Cozumel, los presidentes de la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la Asociación de Hoteles se sumaron en una solicitud para que este derecho no se aplique porque los podría dejar sin cruceristas, y toda la isla, y el estado, viven del turismo, aseguraron.