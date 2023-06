TULUM, 19 de junio. – "No se respeta la autonomía": Abogados respaldan permanencia de Óscar Montes de Oca como Fiscal General de Quintana Roo

Despues de que este domingo 18 de junio, el Consejo de Abogados, Juristas y Litigantes, dio a conocer su inconformidad tras los recientes rumores que indican que la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, habría solicitado la renuncia del titular de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE), Óscar Montes de Oca.

Bajo este contexto, los abogados reiteraron que de confirmarse la salida “no se respeta la autonomía de la FGE”.

“La certeza y estabilidad del titular de la Fiscalía es necesaria, por esa razón es electo por un periodo constitucional irrenunciable; sin embargo, las presiones de algunos actores politicos que no comparten la autonomía de organismos que pueden ser incómodos, trae como consecuencia renuncias forzadas. Confiamos en que no sea el caso del fiscal general del estado”, manifestó en una carta pública.

El dia de hoy y como se esperaba, el fiscal del Estado Oscar Montes de Oca Rosales estuvo presente, en la conferencia matutina del gabinete de seguridad, realizada hoy en el municipio de Tulum.

Durante la conferencia, el fiscal pidió no hacer caso a rumores y estar atentos únicamente a los canales oficiales y al ser cuestionado sobre por qué no se pronunció ante tales rumores, se limitó a decir “nadie me preguntó”.