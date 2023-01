Rinden frutos las gestiones de la Diputada Federal de Morena ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. “Es una excelente noticia para las familias del campo quintanarroense”, sostiene.

*En 2022 presentó un Punto de Acuerdo ante el Pleno, dirigidos a Agricultura y Hacienda, para garantizar la autosuficiencia alimentaria en beneficio de las familias mexicanas.

Quintana Roo, 2 de enero de 2023.- La Diputada federal de Quintana Roo, Anahí González, informa en sus redes sociales que el estado ya es incluido este año fiscal 2023 en el Programa de Fertilizantes para el Bienestar. “Tal como anuncié en mi Primer Informe, presentado en diciembre pasado, nuestro Estado es beneficiario del programa. En este 2023 tendrá cobertura en localidades indígenas y para agricultores que cuenten con validación de productor de cultivos prioritarios. Es una excelente noticia para las familias del campo quintanarroense”, sostiene.

Asimismo, agradece a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por atender, dice, mis múltiples solicitudes a fin de que Quintana Roo sea beneficiado con estos apoyos. “La política de bienestar puesta en marcha por el Gobierno de la Cuarta Transformación sigue refrendando su compromiso a través de la inclusión de sectores históricamente desprotegidos”, destaca.

De igual manera, divulgó las Reglas de Operación del Programa que pueden consultarse en el siguiente enlace del Diario Oficial: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676233&fecha=30/12/2022#gsc.tab=0

EL EXHORTO

En mayo de 2022 la legisladora quintanarroense propuso un Punto de Acuerdo ante el Pleno de la Comisión Permanente por el cual exhortó al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Hacienda, se continúen fortaleciendo las acciones que garanticen la autosuficiencia alimentaria en beneficio de las familias mexicanas, con acciones como el Programa de Fertilizantes para el Bienestar. En dicha ocasión, solicitó al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en el ejercicio fiscal 2023 se estudiara y considerara la inclusión de Quintana Roo en el citado programa, lo que finalmente es una realidad.

LAS GESTIONES

En agosto pasado, la Diputada desarrolló una reunión en línea con la Maestra Areli Cerón Trejo, Directora General de Suelos y Agua, y Coordinadora Nacional del Programa de Fertilizantes para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura. El propósito fue conocer los avances sobre la inclusión de Quintana Roo en el Programa de Fertilizantes para el Bienestar. El objetivo planteado en el encuentro virtual fue incrementar la productividad y competitividad de los productores del estado.

“En atención a ellos, he realizado diversas gestiones para que sean considerados en el ejercicio fiscal 2023, que discutiremos en noviembre. En mayo presenté un exhorto para su inserción, y ese mismo mes el Presidente López Obrador anunció la ampliación del programa a cuatro estados, entre ellos Quintana Roo”, difundió al respecto. “Hoy es una realidad, es una extraordinaria noticia, con lo cual refrendo mi compromiso principalmente con productores de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

En octubre, la Gobernadora Mara Lezama dio atención al exhorto presentado por la Diputada Anahí González durante una reunión en la Ciudad de México con la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. En ese mes la legisladora publicó: “Gracias Gobernadora y amiga Mara Lezama por atender mis gestiones para el apoyo de fertilizantes en beneficio de los agricultores de Quintana Roo que forman parte del censo del Programa Bienestar”.

“En mis recorridos por las comunidades rurales me informaron, grandes y pequeños agricultores, sus inquietudes ante el estancamiento de la producción de alimentos, forrajes, fibras y energéticos por causa del aumento del precio en los insumos básicos como los fertilizantes, por lo que me solicitaron llevar al Congreso la solicitud de apoyo al Gobierno Federal. No dudé en presentar el exhorto y desde ese momento activamos diversas reuniones y gestiones ante las autoridades correspondientes. Lo hemos logrado y vamos por más”, enfatiza la Diputada federal.