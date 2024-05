Puerto Morelos.- Fernanda Alvear Palacios, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón” a la Presidencia municipal de Puerto Morelos, adelantó que en el debate de este viernes organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) ocurrirá lo mismo que en la jornada electoral del próximo 2 de junio: “Ganarán la verdad y la democracia, porque Puerto Morelos sí quiere cambiar y está harto de la corrupción. Por eso nuestra victoria será aplastante”.

La abanderada del PRI y el PAN sostuvo un encuentro con vecinos de las colonias 23 de Enero y de Villas Morelos I y II, quienes denunciaron la simulación de bacheo y reparación de calles, donde personal de la contratista del ayuntamiento ha generado una problemática al no concluir la obra, detonando un riesgo de accidentes, incluso de salud pública. Los ciudadanos escucharon el exhorto a acompañarla durante el debate organizado por el INE el cual se transmitirá por redes sociales. Le reiteraron estar con ella y se sienten identificados con las propuestas del gobierno del cambio, “porque son reales y son contrarias a la robadera que ocurre hoy en el municipio”.

Al referirse al ejercicio democrático previsto para hoy, Fernanda Alvear adelantó que enterará de otros datos de la desastrosa administración municipal que busca reelección. Dijo que el proyecto de gobierno que encabeza alzará la voz por los ciudadanos que no pueden; será la punta de lanza por los trabajadores que están obligados a seguir a un color partidista que ya los defraudó, que les ha fallado cíclicamente. “Alzaremos la voz por los que tienen miedo, Puerto Morelos está harto de la corrupción, por eso vamos a ganar el 2 de junio”.

Fernanda Alvear agregó: “No me van a callar, así como desde la Regiduría he denunciado a corruptos que se adueñaron del ayuntamiento, también lo voy a hacer en el debate. Diré lo que se tenga que decir y lo que la gente pregunta: ¿en qué se gasta el presupuesto? ¿cuál es el destino de todos los impuestos que cobran a la población? Y no lo van a poder negar, porque no acusamos sin pruebas ni hacemos chismes de Facebook, nosotros denunciamos con la realidad. Este viernes ganará la verdad y la democracia”.

Recordó que el pasado jueves había otro debate el cual fue cancelado con el argumento de una candidata al decir que no había quórum y por eso no iba a participar. Nosotros sí confirmarmos, porque estamos preparados para llevar nuestras propuestas, nosotros sí tenemos propuestas y ella no”. En ese sentido, puntualizó que el proyecto de Fuerza y Corazón tiene la solvencia moral de ir a los debates y exponer las propuestas que sí se van a realizar “no como otros que se esconden porque no tienen cara para regresar a pedir el voto. Esa es la realidad”.