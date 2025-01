Puerto Morelos. – Para cerrar las dolorosas brechas de desigualdad y proporcionar bienestar social, la gobernadora Mara Lezama Espinosa visitó a familias de zonas marginadas de Leona Vicario para entregarles un sistema de alumbrado a base de paneles solares y, en otros casos, láminas para el mejoramiento de sus viviendas.

Inicialmente, la Gobernadora estuvo en casa de don Ramiro y posteriormente con la familia Tun, donde les dijo que estas acciones forman parte del programa “Obras del Bienestar” que transforman la calidad de vida de quienes menos tienen y más lo necesitan, porque en este gobierno diferente primero están los pobres.

Implementado por la Secretaría de Bienestar, a cargo de Pablo Bustamante, este programa suministra energía eléctrica mediante sistemas fotovoltaicos aislados a las viviendas de difícil acceso y ubicadas en las comunidades más remotas, donde no es viable ser conectados a la red eléctrica convencional, ofreciendo una solución sustentable y adaptada a las condiciones geográficas y sociales.

Con este gobierno humanista con corazón feminista, comprometido con la justicia social y la reducción de desigualdades, las familias beneficiadas reciben el panel solar, cargador, batería, cableado y protecciones, gabinete metálico, soporte fotovoltaico, 5 sockets con focos LED de 9W, 2 contactos eléctricos dúplex, y la instalación completa en su vivienda.

Los beneficiarios pueden conectar su ventilador, usar la licuadora, conectar una televisión o cargar sus celulares, de forma alternada.

Pablo Bustamante explicó que, con estas obras del bienestar, durante el 2024 se instalaron paneles solares en 937 viviendas ubicadas en 21 localidades de los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Puerto Morelos, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y en dos colonias de la ciudad de Cancún.

Acompañada de la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, y del secretario Pablo Bustamante, la gobernadora Mara Lezama dijo estar feliz de poder transformar vidas.

“En esta cuarta transformación, en donde no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo, el objetivo es ir a cada lugar, por más recóndito que esté, por más alejado, que esté, por más olvidados que hayan estado desde hace muchos años, ahí hay que estar, ahí hay que llegar, trabajando en territorio para acortar esas dolorosas brechas de desigualdad y llegar a una verdadera justicia Socia”, afirmó Mara Lezama.