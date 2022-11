La madrugada de este martes se reportó la privación ilegal de la libertad de cuatro personas entre ellas una mujer, quienes fueron sacados a la fuerza de una casa en la colonia Proterritorio, en Chetumal por un grupo armado.

De acuerdo a la información alrededor de las 4:30 de la madrugada de este martes a través del número de emergencia 911, vecinos de la zona reportaron que sujetos armados sacaron a la fuerza a varias personas de una casa por lo que pidieron la intervención de las autoridades.

Tras el reporte elementos de la Policía de Quintana Roo arribaron a la casa ubicada en la calle Corozal con Tihosuco, quienes corroboraron el reporte hecho por los vecinos de la zona.

De igual forma al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona, en tanto se realizaba un operativo para dar con la unidad que se habría llevado a las personas, quienes presuntamente se encontraban dormidas al interior del señalado domicilio.

Peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con el levantamiento de evidencias del caso y comenzaron con el operativo de búsqueda coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente se dio a conocer que los hombres privados de su libertad tienen las iniciales D. C. M., P. E. C. U., A. G. D., en tanto que las de la mujer son M. C. M. M.