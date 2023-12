Un grupo de exmilitantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron la creación de la Alianza Progresista, este martes 19 de diciembre, movimiento que busca adherirse al proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena a la presidencia.

Los integrantes del Frente Progresista aseguraron que dan su apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo debido a que “ya está lista” para manejar el destino del país.

Entre los integrantes del Frente se encuentran perfiles expriistas como Jorge Carlos Ramírez Marín, Alejandro Murat, Nuvia Mayorga y Adrián Ruvalcaba, el excalcalde de Cuajimalpa que renunció al partido tricolor, hace algunas semanas, tras criticar la forma en la que la alianza Va por México eligió a su candidato para jefe de Gobierno.

Jorge Carlos Marín, de 62 años, es abogado de profesión y se desempeña actualmente como Senador en la LXV legislatura por el estado de Yucatán.

Desde sus inicios en la política mexicana, Ramírez Marín militó en el partido tricolor desempeñándose como diputado local plurinominal en el Congreso de Yucatán de 1993 a 1994 y fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 1996.

Para 2012, durante la campaña de Enrique Peña Nieto, Marín fue vicecoordinador general de la campaña y, tiempo después, fue nombrado como parte del equipo de transición y ocupó la Vicecoordinación de Seguridad y Justicia.

Alejandro Murat Hinojosa, de 48 años, tiene una licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y dos Maestrías, una en Derecho y otra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Columbia.

Fue gobernador de Oaxaca de 2016 a 2022 y se ha desempeñado como diputado federal, de 2004 a 2006, y como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

“No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión que me anima a seguir participando en la vida pública’', sentenció Murat, en noviembre pasado, al presentar su renuncia al PRI.