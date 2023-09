La virtual candidata presidencial de la 4T no ve rompimiento y afirma que la queja será contestada jurídicamente

Luego de la impugnación del proceso interno presentada por Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum, consideró que no tiene mucho fundamento y que será contestada jurídicamente, y aclaró que no significa un rompimiento.

“Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas”, dijo en entrevista con medios de comunicación.