Cancún.- Ciudadanos que habitan las más de 20 regiones que afectadas por la falta de agua en Cancún, pidieron a las autoridades municipales retirarle la concesión a la empresa Aguakan por considerar que da un mal servicio.

“A la empresa recolectora de basura Intelligencía México el municipio le quitó la concesión porque daba un mal servicio, porque no se puede hacer lo mismo con Aguakan, que nos da un pésimo servicio”, cuestionó una representante de los vecinos de la Región 240, en la reunión que tuvieron los ciudadanos afectados por la falta de agua en el auditorio del Conalep I en esta ciudad, la tarde noche de este miércoles.

En la reunión, que empezó a la 6 de la tarde, estuvieron presentes; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez, el director de Servicios Públicos Municipales, José Antonio de la Torre Chambé, la secretaria de Desarrollo Social y Económico, Paola Elizabeth Moreno Córdova, el director de Protección Civil, Antonio Riveroll Ribbón y la directora de atención al cliente de la empresa Aguakan, entre otros funcionarios.

En un salón lleno de inconformes, fue el secretario general quien presentó a las autoridades, y fueron los afectados los que expusieron su problemática, sin embargo, fue el secretario de gobierno municipal, quien con una declaración mal entendida inició el descontento en la sala.

“Nosotros no venimos a escuchar quejas, sino a dar soluciones”, lo que molestó a los ahí presentes, por lo que fue la representante de la Región 230, quien declaró, “venimos a esta reunión para pedir la salida de Aguakan, porque no está cumpliendo, eso es lo que pedimos”, mientras se escuchaba en el auditorio ¡Fuera Aguakan!.

Otra habitante de las zonas afectadas aseguró que tienen más de 6 meses sin agua y el recibo llega de 400 pesos “y hay que pagarlos, sino nos cortan el agua, por eso pedimos que nos condonen el pago del servicio”, indicó.

Ante ello, el secretario comentó que habrá descuentos en los recibos, sin embargo, otra mujer le dijo no quieren descuentos, “lo que queremos es que nos condone la deuda, porque no hemos tenido agua”.

“La CFE no es una empresa muy buena, pero cuando no tenemos luz no nos las cobra y por qué Aguakan nos cobra el recibo si recibimos puro aire”, recriminó la dama.