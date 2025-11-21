Sinaloa.— Autoridades federales detuvieron en Culiacán a José Socorro “N”, alias “L12”, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado uno de los principales generadores de violencia en Tijuana, Baja California.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que “L12” encabezaba operaciones del CJNG en Tijuana, donde estaría involucrado en delitos como homicidio, narcomenudeo, cobro de piso, sicariato y extorsión. Su actividad criminal lo había colocado como objetivo prioritario para las autoridades federales.

Tras su captura, José Socorro fue trasladado vía aérea en un avión de la Secretaría de Marina hacia Tijuana, donde enfrenta tres órdenes de aprehensión por homicidio.

En una acción paralela, fuerzas federales realizaron otro operativo en Navolato, donde fueron detenidos 14 presuntos gatilleros, entre ellos tres extranjeros: dos guatemaltecos y un venezolano.

Durante esta intervención se aseguraron 13 armas largas, una ametralladora, 11 cargadores para arma larga, cuatro cargadores para arma corta, una cinta con 50 cartuchos calibre 7.62x51 mm, 340 cartuchos útiles para fusil y 30 cartuchos para arma corta, material que quedó a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Con estas detenciones, el gobierno federal apuntala una de las operaciones más relevantes recientes contra células del CJNG que operan en el Pacífico norte y que mantienen una disputa por territorios estratégicos de tráfico y extorsión.