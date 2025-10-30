Autoridades federales y capitalinas lograron la detención de seis presuntos integrantes de una célula criminal señalada como responsable del asesinato de Jesús Pérez Alvear, conocido en el medio artístico como “Chucho Pérez”, representante de cantantes gruperos y cuñado de Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, identificado como uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura

Los detenidos fueron identificados como Wenceslao Palacios Ruiz, Lennin Cristopher Rodríguez Ruiz, Cielo Guadalupe Abundez González, Alejandro Gutiérrez Herrera alias “Tío Pelón”, Jaime Omar Castillo Martínez y Edson Arturo Barajas Galindo, alias “Randal”.

De acuerdo con las investigaciones, Barajas Galindo habría sido el autor material del homicidio, mientras que el resto del grupo habría participado en la planeación, logística y vigilancia del crimen.

Un asesinato que sacudió la farándula

El 4 de diciembre de 2024, “Chucho Pérez” fue asesinado dentro del restaurante “El Bajío”, ubicado en la Plaza Miyana de la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Testigos relataron que dos hombres armados ingresaron disfrazados de repartidores y abrieron fuego a quemarropa contra el empresario, dejando más de una decena de casquillos percutidos en la escena.

El crimen conmocionó al mundo del espectáculo, pues Pérez Alvear era ampliamente conocido por su cercanía con artistas del género regional mexicano y por sus vínculos familiares con uno de los líderes más buscados del crimen organizado.

Línea de investigación

Las autoridades establecieron que el grupo detenido pertenece a una facción criminal dedicada al narcotráfico, la extorsión y los homicidios por encargo en el occidente del país. El asesinato de Pérez Alvear habría sido resultado de una disputa interna por dinero y control de operaciones financieras vinculadas al entretenimiento y la música regional.

Justicia en curso

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas. La Fiscalía General de la República continúa investigando el posible vínculo del crimen con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como la red de apoyo que facilitó su ejecución.

Este golpe representa un avance importante en la desarticulación de células vinculadas al crimen organizado y al uso del espectáculo como fachada para operaciones ilícitas, un fenómeno que sigue bajo la lupa de las autoridades federales.