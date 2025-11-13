Cancún, Quintana Roo.– La noche volvió a teñirse de violencia en Cancún tras un ataque armado en el fraccionamiento La Joya, Región 254, donde un comerciante de marquesitas y una mujer de la tercera edad resultaron heridos en un hecho directamente vinculado al cobro de “derecho de piso”.

El ataque

Cerca de las 9:00 de la noche, vecinos de la calle Diamante escucharon varias detonaciones que de inmediato activaron la movilización de corporaciones municipales y estatales. Al llegar, elementos de seguridad encontraron al comerciante tirado frente a su domicilio, con heridas provocadas por arma de fuego.

De acuerdo con testimonios, el hombre había sido amenazado días antes por sujetos que presuntamente exigen pagos por “protección”, una de las prácticas más extendidas entre grupos de extorsión que operan en distintas zonas de la ciudad.

Una víctima colateral

Durante el ataque, una mujer adulta mayor que se encontraba en las cercanías fue alcanzada por una bala perdida. Paramédicos de Ángeles Verdes y del grupo Código Azul acudieron al sitio y trasladaron a ambas víctimas a un hospital, donde permanecen bajo atención médica.

Operativo y primeras líneas de investigación

La Fiscalía General del Estado aseguró la zona, marcó casquillos y comenzó el procesamiento de evidencia balística. Peritos de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes mientras agentes ministeriales recababan entrevistas.

De manera extraoficial trascendió la posible detención de un hombre relacionado con el ataque, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado su identidad ni su grado de participación.

Extorsión: un problema que no cede

Fuentes cercanas a la investigación señalan que este hecho podría estar conectado con una red de extorsión que opera en varios puntos de Cancún y que estaría vinculada a un individuo detenido recientemente, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la zona norte del estado.

La investigación continúa

La FGE mantiene abiertas varias líneas de investigación y aseguró que se reforzarán los operativos para contener los ataques contra comerciantes, quienes siguen siendo blanco constante de intimidaciones y cobros de piso.

La comunidad de La Joya, por su parte, permanece en alerta ante el temor de nuevos hechos violentos relacionados con las mafias de extorsión que continúan presionando a negocios locales.