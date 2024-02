Tulum.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa realizó un recorrido de supervisión para conocer los avances en la construcción de la Universidad Tecnológica, en la que hasta el momento se invierten más de 68 millones de pesos para beneficio de más de 600 alumnos que actualmente ya reciben clases en la Casa de la Cultura.

Acompañada del director del IFEQROO, Rafael Lara Díaz; del secretario de Educación, Carlos Gorocica Moreno; del presidente municipal, Diego Castañón, y del director de la UT, Carlos Mario Uc Sosa, la Gobernadora afirmó que la Universidad Tecnológica de Tulum es una realidad.

“Es una Universidad muy esperada, con una inversión como nunca antes de 68 millones de pesos, porque cuando se combate la corrupción alcanza para más, y en educación los recursos no se gastan, se invierten, como está muy claro en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo” afirmó la titular del Ejecutivo.

En esta obra se aplicó una primera inversión de 29 millones 171 mil, 431 pesos con 32 centavos y actualmente se realiza una segunda etapa con recursos por más de 39 millones de pesos que permitirá consolidar la infraestructura educativa que muy pronto será ocupada por las y los estudiantes.

Entre otros espacios, la UT Tulum tendrá 15 aulas didácticas, laboratorio de cocina, de cómputo, administración, auditorio, sistema de paneles solares, entre otros.

“Seguimos trabajando todos los días, 24/7, en un gobierno que no miente, que no roba, que no traiciona al pueblo, en un gobierno austero que, insisto y lo recalco, combate la corrupción” finalizó la Gobernadora.