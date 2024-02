El ministro participó en la inauguración del XIX Congreso Nacional de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el cual se realiza en Querétaro.

Sus declaraciones surgen luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que su gobierno intervino en casos del Poder Judicial cuando el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, estaba al frente de la Suprema Corte.

El ministro en retiro negó que durante su presidencia incurriera en injerencia en la toma de decisiones de jueces y magistrados.

“Cuando el gobierno se quejaba de la actuación de algún juez o magistrado, (…) nosotros, no yo, en las áreas técnicas las analizaban, si tenían mérito se abría la investigación y si no se desestimaban, pero teníamos nosotros la cortesía de informar al gobierno las razones por las cuales no procedía su queja”, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Por las revelaciones del mandatario federal, el abogado Miguel Alfonso Meza denunció a Zaldívar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tráfico de influencias, abuso de funciones y violaciones a la independencia judicial, cometidos durante su gestión como ministro.

En su intervención, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Oléa, dijo que durante el congreso se buscará diseñar una agenda de justicia en este contexto de descomposición y complicidades.

Zaldívar sugirió así que posiblemente las declaraciones que el presidente López Obrador lanzó durante la mañanera de este miércoles, donde expresó su inconformidad porque un juez federal otorgó prisión domiciliaria a Emilio Lozoya, y aseguró así que "cuando estaba el ministro Zaldívar de presidente de la Corte había más recato" y que "cuando había un asunto así de este tipo (como el de Lozoya), respetuosamente su gobierno, intervenía", se refieren posiblemente a que el mandatario federal percibe que ya no existe este tipo de controles y vigilancia en el actuar de magistrados y jueces.

De esta forma, a consideración de Arturo Zaldívar, López Obrador hizo una afirmación en desconocimiento del lenguaje judicial, pero sí con preocupación por la corrupción que había al interior en el Consejo de la Judicatura Federal.

Afirmó así que tiene la conciencia tranquila pues señaló que puede salir a dar la cara sobre diversas afirmaciones sobre su labor profesional como impartidor de justicia y que las críticas que se viertan en redes sociales, no le impactan.

En su argumentación, el exfuncionario dijo que, durante todas las presidencias en la Corte, los ministros han mantenido una relación de diálogo con los mandatarios federales y en algunos casos, apuntó, algunos ministros eran más cercanos con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a diferencia de él y Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente concluyó, "nunca se persiguió a ningún juzgador por el sentido de sus resoluciones, sí se investigó y se sancionó cuando teníamos elementos de corrupción, pero nada más".

"No solamente no hubo injerencia, no solamente no se afectó la autonomía (del Poder Judicial), yo defendí la autonomía e independencia del Poder Judicial, yo dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente...", puntualizó.