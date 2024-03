En el primer minuto del marzo comienzan las campañas presidenciales en las que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, y de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano buscarán la presidencia de México en las elecciones del próximo 2 de julio.

En este inicio de campañas electorales, que concluirán el miércoles 29 de mayo, también estarán en disputa 128 escaños del Senado de la República, 500 de la Cámara de Diputados. Además habrá contienda para elegir gobernador en ocho estados y la Ciudad de México, junto con cientos de cargos locales a congresos locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

Xóchitl Gálvez, aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, arrancará su campaña el primer minuto del viernes en Fresnillo, Zacatecas, con el mensaje de “traer la esperanza de un México en paz y con seguridad”.

La candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT, y PVEM, Claudia Sheinbaum, iniciará su campaña en el Zócalo capitalino a las cuatro de la tarde.

En el caso de Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, su inicio de campaña será en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, a las 6:30 de la tarde junto con el candidato a la gubernatura de ese estado, Pablo Lemus Navarro.

El candidato de MC arrancará campaña en uno de los estados que gobierna, sin embargo, el actual mandatario, Enrique Alfaro, anunció que no participará en el mitin ni en respaldo del diputado con licencia, ya que está en desacuerdo con la decisión del partido de ir solo a las elecciones, en lugar de sumarse la coalición opositora.

“Yo no soy ‘fosfo fosfo’, no soy lo nuevo, no soy ‘arráncate compadre’, no soy nada de eso, soy un político serio”, dijo Alfaro para marcar distancia del tono que ha tomado la campaña de MC, derivado de los lemas que usó el fugaz precandidato del partido, Samuel García, antes de abandonar la carrera.