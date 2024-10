Toma la protesta de las y los servidores públicos de la administración 2024-2027 que ayudarán en la construcción de la Ciudad del Bienestar

Señala que dicho documento rector permitirá hacer un Cancún moderno, con crecimiento ordenado, justo, sustentable y con inclusión

Cancún.- “Hoy nos reunimos con una responsabilidad enorme: seguir el compromiso que adquirimos del camino hacia un Cancún más justo, próspero y unido, hacia la construcción de la ciudad donde todas y todos queremos venir: la Ciudad del Bienestar”, subrayó la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, al tomar la protesta de las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Benito Juárez para aplicar el Decálogo por el Bienestar del Pueblo Cancunense en la administración 2024-2027.

Desde temprana hora en la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal, en la que se dieron cita los colaboradores de todas las dependencias, Ana Paty Peralta resaltó que se busca consolidar un lugar donde los habitantes cumplan sus metas y los diferentes sectores vivan en armonía con respeto a sus derechos e igualdad de oportunidades.

“Donde todos trabajemos para seguir transformando Cancún, bajo una misma visión de futuro: moderno, con crecimiento ordenado, justo, sustentable, con inclusión, atendiendo a los que más nos necesitan para reducir las brechas de desigualdad; con servicios públicos de calidad y del que todos nos sintamos orgullosos, por lo que somos y por el privilegio de vivir en este paraíso”, dijo.

Con ese objetivo, hizo un llamado a las y los servidores públicos, tanto quienes la han acompañado los últimos dos años como los que se suman por primera vez, a mantenerse como un solo equipo y familia, sin excepción, para responder a la población con honestidad, eficiencia y transparencia, porque es la meta que tiene trazada para los próximos tres años.

Para ello, agregó, se contará con el Decálogo por el Bienestar del Pueblo Cancunense, que va a ser una guía y un documento rector con principios y valores en cada oficina y dirección para asumirse como verdaderos servidoras y servidoras del bienestar.

Tal decálogo integra en una primera parte, principios como no robar y dirigirse con honradez; no mentir, siempre en apego a la honestidad y la verdad; no traicionar al pueblo; por el bien de todos, primero los pobres, enfocando los esfuerzos en reducir las brechas de desigualdad; y llevar a cabo un gobierno con austeridad, que eficiente el presupuesto público.

También, priorizar una gestión humanista, que ponga en el centro a las personas; feminista, con perspectiva de género, con las mismas oportunidades para todos; de respeto para todas las personas; comprometidos a cuidar el medio ambiente y los recursos naturales; y procurar la prosperidad compartida con todas las familias.

“Continuaremos con esta forma de gobernar diferente, con el Nuevo Acuerdo para el Bienestar y el Desarrollo que inició nuestra gobernadora Mara Lezama; y un gobierno humanista con corazón feminista con nuestra primera mujer presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer de Cancún la Ciudad del Bienestar”, afirmó.

En el momento más importante, pidió a los colaboradores del Ayuntamiento que levantaran su brazo izquierdo para tomar la protesta desde el fonde de su corazón para hacer un compromiso con el pueblo cancunense y desempeñarse con una visión humanista en beneficio de todos, con integridad, transparencia y unidad.

Para finalizar el acto, secretarios, directores y todo el personal participó en la ordenanza al Lábaro Patrio, para lo cual se entonaron los himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano, con el apoyo de la Banda de Guerra y escolta del 64º Batallón de Infantería de Cancún.