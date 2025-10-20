Cancún, Quintana Roo.— En un ejercicio sin precedentes de participación ciudadana, la presidenta municipal Ana Paty Peralta agradeció la entusiasta colaboración de los cancunenses en el Presupuesto Participativo 2025, que registró 331 propuestas comunitarias, la cifra más alta en la historia de este programa.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que este modelo de gestión pública representa “verdadera democracia y justicia social”, ya que coloca en manos de la ciudadanía la decisión sobre cómo se invierten los recursos municipales. “El recurso público llega a donde más se necesita gracias a la voz del pueblo. Queremos seguir priorizando que los cancunenses decidan hacia dónde se invierte su dinero”, subrayó.

60 millones para proyectos ciudadanos

Ana Paty Peralta informó que el Presupuesto Participativo 2025, que se ejercerá en 2026, contempla 60 millones de pesos destinados a financiar proyectos propuestos por los propios ciudadanos, quienes presentaron sus ideas en tiempo y forma para su análisis y evaluación.

Las iniciativas, actualmente en la Etapa de Evaluación de Propuestas, serán revisadas hasta el 24 de octubre, mientras que los proyectos viables se publicarán el 31 de octubre. Posteriormente, las votaciones se realizarán del 1 de noviembre al 4 de diciembre de manera digital a través del portal presupuestoparticipativo.cancun.gob.mx, y de forma presencial el 5 de diciembre en el Palacio Municipal. Los resultados finales se darán a conocer el 11 de diciembre de 2025.

Gobierno y ciudadanía, aliados en la transformación

La presidenta municipal destacó que este ejercicio confirma la confianza y el compromiso de la población con el gobierno local: “Cancún se transforma cuando trabajamos en equipo, cuando cada propuesta surge desde el amor por nuestra ciudad y el deseo de mejorarla”.

Por su parte, la secretaria municipal de Bienestar, Berenice Sosa Osorio, informó que 24 dependencias municipales participan en la validación de los proyectos, a solicitud de la presidenta municipal. Detalló que las propuestas que no logren pasar a votación serán canalizadas a otras áreas del Ayuntamiento para su análisis y posible implementación posterior.

“Cada ciudadano recibirá una respuesta sobre el estatus de su propuesta. Queremos que la gente sepa en qué etapa está su proyecto y cuándo se le dará seguimiento”, precisó Sosa Osorio.

Un Cancún que decide su futuro

Con este proceso, el Ayuntamiento de Benito Juárez consolida su apuesta por un modelo de gobierno abierto y participativo, en el que la ciudadanía no solo opina, sino que decide directamente sobre el destino de los recursos públicos.

Ana Paty Peralta reiteró su compromiso con mantener un gobierno cercano y transparente: “El Presupuesto Participativo demuestra que Cancún está listo para decidir, para transformar y para construir un futuro más justo y solidario para todas y todos”.