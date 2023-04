Cancún.- El presidente regional del AMPI, Miguel Ángel Lemus, declaró ante el posible desarrollo de un fraccionamiento donde antes fue el club de golf en la zona residencial de Pok Ta Pok, que se debe de estar preparados para la competencia y crecer.

“Para nosotros desde nuestro punto de vista ya no hay un campo de golf, el fideicomiso venció hace un año y el propietario del terreno ya decidió no hacer la operación del campo de golf; si es un distrito que está bastante deteriorado hay falta de infraestructura y hay un grupo desarrollador que quiere invertir fuertes cantidades en renovar todo el distrito y la conexión con la Zona Hotelera para generar una oferta inmobiliaria vertical como los distritos que hay en Miami hay que aprovecharla”, expresó el directivo en entrevista al término de la toma de protesta de la nueva presidenta de la asociación inmobiliaria antes citada.

Sobre este tema agregó que hay personas que no quieren esto porque les generará competencia directa a hoteleros y clubes vacacionales, por que la oferta vacacional que puede ofertar generará competencia.

Cuestionado sobre las declaraciones de que el Puente Nichupté no desahogará el problema vehicular que en estos momentos enfrenta la Zona Hotelera; en entrevistado comentó que respecta las opiniones, pero en su punto de vista para el si será una gran solución para el problema víal en el área.

Finalmente, sobre las declaraciones que están en contra de construcciones verticales en el citado campo de golf, el directivo de los inmobiliarios reconoció que para él sería lo ideal que se modernizará el fraccionamiento.

“Yo creo que si yo viviera en Pok Ta Pok con una casita chaparrita que ya tiene 40 años o 50 años me sumaría al nuevo desarrollo de la vivienda vertical, porque en estos momento no alcanzan a ver el mar, porque con un vivienda vertical podrán ver al mar, a la laguna y la la cuidad, porque la renovación de un distrito es parte del ciclo de una ciudad de más de 50 años, ya que Cancún dejó de ser joven con sus 53 años y tiene que renovarse y si hay inversionistas privados que quieren invertir y recuperar por medio de venta inmobiliarias modernas con tecnologías de punta y mitigando el impacto al medio ambiente yo no veo porque no”, concluyó.