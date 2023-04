Luego de que el domingo 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que contrajo por tercera vez Covid-19, reapareció en sus redes sociales al publicar un video, donde asegura que está bien.

El mandatario explicó que el virus se le complicó debido a que durante su gira por Yucatán se le bajó la presión.

"Se me bajó la presión y estando en una reunión evaluando el Tren Maya me quedé dormido, fue una especie de "vaguido", por lo que llegaron de inmediato los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento sí tuvo esa situación de desmayo transitorio", detalló el mandatario.