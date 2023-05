Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se lanzó contra el Poder Judicial, luego de que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara en sesión pública la primera parte del Plan B de Reforma Electoral.

Al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que el Poder Judicial está “podrido“, y actúa de “manera facciosa“.

No tiene remedio el Poder Judicial está podrido, están actuando de manera faccioso. Imagínense componerle a plana al Poder Legislativo”, dijo.

“Es de sentido común de juicio práctico, el Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, mi me eligieron, al Legislativo lo mismo: se eligen a diputados y senadores, el Poder Ejecutivo y Legislativo nombran a los ministros de la Corte y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción, de privilegios, ellos deciden que una ley enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo y aprobada por las Cámaras de diputados y senadores no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, independiente”, explicó.

No violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país. que quieren regresar por sus fueros, hora con el apoyo del Poder Judicial”, detalló.

El mandatario mexicano dio el banderazo de salida para que su movimiento lleve a cabo el Plan C electoral: obtener en las próximas elecciones de 2024 la mayoría calificada en el congreso de la Unión para realizar reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial.

“Entonces qué es lo que se tiene que hacer, pues primero que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reforma a la Constitución, porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente quienes están pro la transformación del país tienen mayoría n la cámara de diputados y de senadores, pero no tiene mayoría calificada, porque implica no 50 por ciento más uno, si no 2/3 partes de los votos, y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada”, enfatizó.