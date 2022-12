El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que no hay duda de que la tesis presentada por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, es una copia de otra presentada un año antes, pero dijo que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá resolver cuál es la original.

“Sí hay coincidencias, de que es una copia, de eso no hay duda, lo hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación. Pero que bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare, y ojalá lo haga pronto, antes del día 2 (de enero)”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El Presidente señaló que la controversia que ha causado el presunto plagio de tesis de la ministra de la SCJN es porque es afín a la transformación del país.

“El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, porque a nosotros no nos toca elegir, y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial”, declaró.