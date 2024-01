VILLAHERMOSA. - “Nosotras estamos acá de voluntad”, aseguró Mariana García Muñoz, una de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas supuestamente como desaparecidas por sus familiares.

En un vídeo, la joven extranjera dio su versión de los hechos, afirmando que las grabaciones dadas a conocer en algunos medios de comunicación son falsas y que ellas llegaron a Villahermosa por voluntad propia. Asegura que tienen su documentación en regla.

“Hola, yo soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco. Yo me encuentro bien de salud, apenas me doy cuenta que nos estaban buscando por todo México, con esos vídeos que montaron”, señaló.

Y aclara: “Nosotros estamos acá de voluntad. Aclaro éramos 8 chicas, no 9. Y aquí en la Fiscalía de Tabasco, nos están tratando bien”.