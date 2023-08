Cancún.- Los problemas en el suministro de energía que se han suscitado en Cancún y en casi toda la Península de Yucatán, alcanzaron también al Aeropuerto Internacional de la ciudad, el cual durante este martes presentó diversos cortes de luz durante el día.

De acuerdo con la oficina de relaciones públicas del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), a lo largo del día, debido a fallas en el suministro de energía por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se presentaron fallas en diferentes áreas de la terminal aérea, que es la segunda más importante del país.

Asur aseguró que si bien, desde el inicio se coordinó con la CFE para la atención de la falla y su recuperación, se dieron varios cortes del suministro y aunque no afectaron la llegada y salida de vuelos, sí a las áreas donde convergen los pasajeros.

“No hubo afectación ya que entraron nuestras plantas de emergencia para atender las áreas operativas. Como sucede en estos casos hay zonas que si se afectan como los comercios o el aire acondicionado”, aseguró Alejandro Rosel, gerente Relaciones Institucionales en Aeropuerto de Cancún.

Asimismo, precisó que las fallas han sido intermitentes a la largo del día en diferentes partes y aunque para las 8:00 pm se había normalizado el suministro de energía, se mantendrán atentos y en comunicación con representantes de la CFE.

Cabe recordar que las fallas constantes y prolongadas de luz se han dado desde el mes de julio en buena parte de la Península de Yucatán, y en Cancún han ocasionado un descontento generalizado en la población, pues hay zonas que llegan a quedarse más de 72 horas sin el servicio, en plena temporada de verano.

Tan es así, que se han registrado diversas manifestaciones y hasta bloqueos por parte de los ciudadanos para presionar a la CFE a restablecer el servicio, una de las más recientes fue en Valladolid, en Yucatán, donde los habitantes amarraron a un trabajador.

Sin embargo, para el gobierno federal asegura que no hay afectaciones, tan es así, que la semana pasada, en la sección de mentiras que se lleva a cabo en la mañanera del Presidente, se afirmó que «la CFE no tiene ningún problema y no sufrimos de nada de eso en México».