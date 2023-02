La aerolínea, Aeromar, ha recibido un ultimátum del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para pagar 522 millones de pesos el próximo jueves o se verá obligada a dejar de operar. Este millonario adeudo se ha engrosado por las tarifas de uso aeroportuario (TUA) y los cobros que tienen por los tres hangares que ocupa. La empresa arrastra años de problemas financieros y ahora está contra las cuerdas ante la falta de capital. La promesa de dinero fresco por parte de un nuevo inversionista que se perfila bajo el nombre de la aerolínea brasileña Nella Airlines aún no se ha cristalizado y mientras el tiempo corre, los más de 600 trabajadores de la firma mexicana están a la expectativa de un acuerdo de último minuto, en caso contrario, los pilotos y sobrecargos están evaluando el estallido de una huelga este mismo jueves.

Mientras el Gobierno federal espera revivir a la extinta Mexicana, el mercado nacional está a punto de quedarse sin un jugador que desde hace más de 35 años sobrevuela los cielos del país. La empresa, que a inicios del año contaba con una flota de 10 aviones, ahora solo tiene dos aeronaves que aún recorren las rutas de Acapulco a Zihuatanejo, de Guadalajara a Vallarta y de Tepic a Colima y Aguascalientes. El resto de los equipos o están en mantenimiento o se encuentran embargados por demandas de arrendadores. A diferencia de otros grandes competidores, Aeromar se distingue por manejar rutas regionales, de corta distancia, con aeronaves de a penas unos 70 pasajeros.

José Alonso Torres, secretario de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) de México, reconoce que Aeromar vive horas críticas. “Si el aeropuerto de la Ciudad de México no amplía el plazo o no da la oportunidad para seguir operando, no va a haber forma de que Aeromar siga volando, sería una tristeza porque es la aerolínea más antigua del país, es una aerolínea que conecta a ciudades que no tienen mucho atractivo comercial para las diferentes aerolíneas”, explica.

El representante sindical reconoce que la debacle financiera de Aeromar se viene arrastrando desde 2017, sin embargo, se ha agudizado en el último año. “A nosotros (los trabajadores) nos deben aproximadamente 100 millones de pesos, pero en cuanto a los pagos de nómina los han cumplido en tres parcialidades, hace unos 10 días pagaron lo que faltaba del aguinaldo y están pagando el fondo de ahorro. Aunque sí están pagando a los pilotos, los trabajadores están demandando por violaciones contractuales y los adeudos son por liquidaciones, acuerdos, covid y otros conceptos”, detalla Alonso Torres.

En paralelo, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) informó por escrito que solicitó a la Secretaría del Trabajo una mediación para que Aeroméxico comience un proceso de contratación de sus afiliados. ASSA destacó que la insolvencia que ha registrado la aerolínea en los últimos meses motiva a que exista empatía entre los agremiados. “Es primordial la disposición de las partes involucradas para darles certeza a nuestros agremiados ante esta situación”, indicó Ada Salazar Loza, secretaria general de la organización.

La empresa, creada en 1987 por Marcos Katz, un inmigrante polaco, encontró un mercado en México al ofrecer rutas cortas en aeronaves que gastaban menos combustible. El empresario falleció en 2016 y sus herederos, advierten especialistas del sector, no lograron reflotar la aerolínea. Las cifras oficiales dan cuenta de cómo ha ido languideciendo esta aerolínea. Al cierre de 2022, Aeromar transportó a poco más de 388.000 pasajeros, una caída del 20% respecto a los 485.000 viajeros que volaron en su flota en 2021.

De concretarse el hundimiento de Aeromar en las próximas horas sería la segunda aerolínea en caer en menos de cuatro años. Antes, a finales de 2020, la firma Interjet cerró súbitamente sus vuelos ante serios problemas financieros internos. A la fecha, esta aerolínea acumula una deuda con el fisco, acreedores y trabajadores por más de 1.250 millones de dólares. Dos años más tarde, Aeromar sigue la misma trayectoria en declive.