El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo año podría entrar en operación una nueva línea aérea a cargo del Ejército mexicano con 10 aviones arrendados, al considerar que el país demanda más servicios aéreos.

Dicha información se encuentra entre los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en días pasados por el grupo denominado “Guacamaya” y fue dada a conocer por algunos medios desde ayer.

Aunque reconoció que el proyecto aún está en fase de análisis, el mandatario mexicano reveló que de acuerdo con los primeros estudios realizados, la nueva línea aérea es rentable y operaría bajo la empresa Olmeca, Maya Mexica, la holding de las Fuerzas Armadas que también administra el AIFA, el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum.

“Va a manejar estos 10 aviones que no se van a adquirir, sino que se rentan. Se está buscando qué tipo de avión es el más conveniente, con qué empresas, todo esto porque hace falta que haya más servicios. En el primer análisis que se hizo, se habla de que es rentable la empresa, pero todavía no decidimos, vamos a seguirlo tratando”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

“Acabo de ver apenas el proyecto, lo vi en Yucatán hace 15 días que me lo presentaron. Se está haciendo el análisis económico, de viabilidad, y se contempla el avión presidencial, o sea entregarlo a la empresa.

De acuerdo con correos electrónicos hackeados por “Guacamaya”, la nueva aerolínea podría tener un costo operativo y administrativo anual de entre mil y mil 800 millones de pesos.

Esto se definirá dependiendo del modelo de aviones que se adquieran de entre los modelos Airbus A320, Boeing 737 o ATR-72.

“Es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea. Hay muchos sitios en los que no se puede llegar por avión porque no son atendidos por las líneas actuales. Además, ha habido una disminución, no solo por Mexicana, sino por Internet, se han reducido los vuelos de Aeromar”, detalló.