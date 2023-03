Cancún.- Integrantes de los colectivos feministas Red de Madres Vicarias Cancún, Red Xtabay, Red de Victimas Quintana Roo y Mujeres México, realizaron una protesta donde exigieron justicia para Brenda, quien murió en el hospital víctima de dengue.

Los colectivos se plantaron en la entrada del edificio del Juzgado Familiar Oral, en la colonia Corales de Cancún, donde con lágrimas en los ojos recordaron a Brenda y le cantaron las mañanitas quien cumpliría hoy 40 años.

“Ya no más violencia institucional, ya no más violencia vicaria, nada más ella quería ver a sus hijas 5 minutos, pero la mugre violencia institucional se lo impidió; tiempo, carpetas, escritos; dónde está la juez María Isabel Nodal en estos momentos, que dé la cara y que nos explique por qué no llevaron a sus hijas al entierro de su madre”, expresaron las manifestantes.

“Los colectivos feministas en el Día Internacional de la Mujer, todas caminando en las calles y las demás madres que estaban en el hospital o golpeadas, ¿alguien se preocupó por ellas?, es un circo mediático”, reclamó Isidra “N”.

“Nosotras solo queremos justicia, ella ya no tiene voz, pero tendrá la voz de cada una de nosotras y no será un número más en las estadísticas, porque ella fue una madre que solo quería estar con sus hijas”, agregó.