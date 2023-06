Por Alfredo Morales

El Hijo del entonces procurador de Chiapas Raciel López Salazar, se lanzó del piso 15 de un crucero en Brasil en el año 2014

Me dijo Dios que todavía no me va a llevar y me dijo que siga echando el desma aquí abajo», escribió Jorge Alberto López Amores en su cuenta de Facebook al subir esta fotografía antes de morir, el chiapaneco que se lanzó por la borda desde el piso número 15 alrededor de las 17 horas de aquel fatidico miércoles 18 del 2014.

En ese mismo crucero viajaba el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa para asistir al debut de la selección mexicana frente a su homólogo de Camerún.

Trascendió que López Amores pretendió sorprender a la actriz y conductora de Televisa, Mariana Echeverría, con un salto desde el piso 15 del crucero al mar.

La actriz sólo se limitó a decir en su cuenta de Twitter @marianaecheve: «Por el momento no daré ninguna declaración de lo sucedido en el crucero, ya que las autoridades así me lo han pedido. Fue un momento muy Impactante y agradezco su comprensión. Gracias».

Testigos afirmaron en su momento que el joven había estado ingiriendo bebidas alcohólicas. En un auto parlante del crucero MSC Divina se escuchó una alerta: “Tenemos un hombre al agua".

La agencia MundoMex -designado como agente de ventas del Programa de Hospitalidad de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014- dio a conocer el nombre del pasajero que se lanzó de un crucero el miércoles 18 de junio del 2014.

Se trataba de Jorge Alberto López Amores, quien era hijo del entonces procurador de Chiapas, Raciel López Salazar, hoy posible candidato a ser Fiscal de Quintana Roo.

Los escandalos de Raciel López Salazar

De investigarse todos los delitos que cometió y permitió Raciel López Salazar en Puebla, este debería estar en prisión.

Entre cobro de piso, trata de blancas, extorsiones a internos y delincuentes y abuso de poder, Raciel López convirtió a Puebla en un paraíso de impunidad y corrupción.

Y aunque fue echado de manera fulminante del gobierno de Puebla, muchas secuelas dejo hasta el día de hoy además de que fue premiado con una Notaría por el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadena.

La corrupción de Raciel López Salazar no es de apenas. En el sexenio de Manuel Velasco estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia, en donde fue denunciado por multiples delitos.

Los abogados, Ministerios Públicos y todo aquel que trabajaba en esa dependencia, sabían las cuotas que debían entregar. Y eso solo tenía un camino: La extorsión y corrupción.

Las violaciones a los derechos humanos fueron una constante y los nuevos agentes ministeriales y ministerios públicos se enriquecieron cobijados por Raciel

Su ex jefe, el difunto ex gobernador Miguel Barbosa lo echó por delitos del fuero Común y Federal.

Raciel no llego solo a Puebla: lo acompañó un centenar personas que se enriquecieron en el gobierno de Miguel Barbosa.

Por cierto Hoy su protector Manuel Velasco no lo quiere ni ver por las deshonestas acciones que perjudican su objetivo de convertirse en el próximo Presidente de México.