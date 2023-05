Cancún.- Toda una fiesta se vivió con la delegación deportiva de Quintana Roo que participará en los Juegos Nacionales CONADE 2023 y que fue abanderada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien dijo se respira un aire de ganadoras y ganadores, en la cancha de fútbol del Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento de Cancún (CEDAR).La delegación está integrada por 663 atletas que representarán a Quintana Roo y darán su máximo esfuerzo en la justa nacional; se dijeron listos para las competencias en las diversas categorías.

La gobernadora Mara Lezama dijo sentirse orgullosa de todos y todas las deportistas quienes pondrán todo el corazón y el esfuerzo en las competencias para traer los mejores resultados. Felicitó a papás, abuelitos, tías, que han sido fundamentales en el apoyo para los deportistas que van a representar a Quintana Roo.

“Aquí se respira aire de ganadoras y ganadores. Estoy bien orgullosa de todos y todas ustedes. Se han esforzado y han entrenado mucho para representarnos; estoy segura que van a traer grandes resultados. Quiero agradecer a los entrenadores para impulsar el desarrollo de los atletas. Estoy completamente segura que van a poner el nombre de Quintana Roo muy en alto”, dijo.

La parte más emotiva del evento, fue cuando la gobernadora Mara Lezama en compañía del presidente de la Cojudeq Eric Arcila, entregaron del escudo del estado de Quintana Roo a los atletas Herseleid Antonio Carrazco Cetz, de halterofilia, y a Naomi Pozo Flores, de judo.

En su turno, Eric Arcila comentó: Chavos, en los últimos meses los he visto crecer, los he visto lograr cosas que parecen imposibles. Los he visto sufrir derrotas y disfrutar muchísimas victorias, recuperarse de lesiones, teniendo dietas estrictas. Ustedes son verdaderamente especiales y tienen todo para conseguir esa medalla, ¡Porque no hay nada que un quintanarroense no pueda hacer!, ¡Que viva el deporte y que viva Quintana Roo!

A partir de este 21 de mayo y hasta el 25 de julio, este equipo participará en 35 diferentes disciplinas durante la justa más importante del deporte amateur en el país, que tendrá como sede al estado de Tabasco y subsedes a Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Morelos.

Cabe recordar que en la pasada edición 2022 de los Nacionales CONADE, Quintana Roo finalizó dentro de las 10 entidades con más medallas, registrando un total de 205 preseas, de las cuales fueron 67 oros, 72 platas y 66 bronces.

En esta ceremonia también se contó con la presencia de las deportistas María José González Martín, seleccionada de gimnasia de trampolín, y Darly Meraly Canto Collí, seleccionada de halterofilia; así como Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez; la diputada Anahí González Hernández y Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Estatal.