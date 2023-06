Cancún.—El Colectivo Madres Buscadoras, entre ellas María Dolores Patrón, madre de la joven desaparecida Francisca Mariner, dio inicio este viernes un plantón frente a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE).

La joven desapareció el 22 de junio de 2020, por lo que ayer se cumplieron tres años de su ausencia forzada y aunque hay una persona detenida y procesada por la desaparición en este caso la madre exige que aparezca su hija.

A pesar de tener detenido a un sujeto de nombre Ángel "S" Acusa que las autoridades “no han hecho por buscarla, no la han localizado y no me la ha entregado”, y esa es su exigencia, “que me la entreguen”, dijo María Dolores Patrón.

Junto con una decena de personas más que la acompañan, la madre buscador exigió avances en la búsqueda de su hija y solicita la presencia de la gobernadora de Quintana Roo.

El plantón dio inicio un día después de la marcha del jueves que conmemoró los tres años de la desaparición de Francisca Mariner.

En la protesta frente a la FGE, las madres desaparecidas instalaron dos casas de campaña, una hamaca y un toldo, con lo cual bloquean la lateral de la Avenida Xcaret.

Francisca Mariner cumplió en diciembre pasado 20 años.