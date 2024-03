El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha vuelto a ponerle cifra a la crisis de los desaparecidos en México. En esta ocasión, menor a la que se había hecho pública por última vez. De acuerdo a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el número de personas cuyo paradero no se conoce es de 99.729. La reducción se debe, según ha explicado este lunes en la conferencia matutina, a la localización de unas 20.734 personas entre agosto del año pasado y el 15 de marzo de este año. La Administración actual está envuelta en la polémica con el tema de los desaparecidos, por un lado, el año pasado el registro de aquellos que fueron finalmente hallados cayó en un 60%, a pesar de la movilización de recursos y servidores públicos. Y por el otro, las quejas por el subregistro de algunos casos en el conteo nacional han apuntado los dedos contra el Gobierno por la doble desaparición de algunas personas. En medio de la controversia, las autoridades destacan que está en marcha una nueva jornada nacional de búsqueda.

Las cifras de desaparecidos para el Gobierno de López Obrador representan un embrollo del que no se han podido librar fácilmente. Actualmente, la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda señala que los desaparecidos que no han sido localizados hasta este lunes son unos 114.926. Pero el Ejecutivo ha dicho otra cosa. La explicación podría deberse a lo que señaló Alcalde en la mañanera. Hay unas 15.158 personas que fueron encontradas, pero su registro no fue aún formalizado. Esa resta dejaría la cuenta oficial del Gobierno en menos de 100.000 personas faltantes.

De aquellos que sí fueron hallados, según el Ejecutivo, 4.696 fueron encontrados en visitas realizadas casa por casa, 4.629 por informes de defunción, 10.717 informados reportados por las autoridades locales como localizados y 191 estaban en centros penitenciarios. Otro dato en el que han insistido es el que apunta que un 86% de quienes fueron localizados dijeron no haber sido víctima de un delito. Un dato que a primeras puede sonar engañoso, porque no representa la crisis del total de los desaparecidos, sino solo de los que han vuelto a sus casas.

Una de las prácticas que el Ejecutivo, tanto federal como algunos Estatales, ha ejecutado fue la búsqueda generalizada. Según ha explicado el jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, se trata de una técnica en la que se cruza información de todas las dependencias que hay para dar con todas las posibles direcciones en las que puede vivir una persona. A partir de ahí, se hace una visita a cada domicilio con el fin de localizar a la persona. De acuerdo con Batres, es una metodología que ha servido mucho en Ciudad de México, donde alrededor de la mitad de los desaparecidos son localizados a la semana, de acuerdo a lo afirmado. Alcalde ha explicado además que están actualmente llevando a cabo una jornada nacional de búsqueda, hasta el 25 de marzo, en la que visitarán unas 31.000 direcciones nuevas con el fin de encontrar a más desaparecidos.