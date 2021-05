Youtuber denuncia “secta” y abuso sexual de Ricardo Ponce que operaba en Bacalar

La youtuber Maire Wink ha logrado viralizarse en últimas horas en redes sociales, aunque no por su contenido tradicional que realiza. En esta ocasión Wink ha llamado la atención de sus seguidores y de la población al denunciar públicamente a Ricardo Ponce, a quien señala de tener una secta sexual.

A través de sus redes sociales, Wink publicó un video de más de 50 minutos de duración en el que ella y otras personas relatan lo que vieron o vivieron al ser parte los retiros espirituales que realiza Ponce, quien en redes sociales se describe como el “creador de la auto sanación”.

En el principio de su relato, Maire aseguró que decidió contar lo que sucedió debido a un sentido de responsabilidad.

En el video, Wink aseguró que durante el retiro, en repetidas ocasiones, sintió el coqueteo por parte de Ponce, quien también le pidió tener relaciones sexuales, pero ella se negó. Sin embargo, conforme pasaron los días y tras la realización de diferentes dinámicas, Maire fue abriendo sus sentimientos que “me hechizaron un poquito”.

En el último día, cuenta la youtuber, tras la realización de la dinámica “Túnel de los ángeles”, ella terminó llorando y Ponce se le acercó: “Me dijo ‘que bonita te ves llorando’… Sí me enganché un poquito”, aseguró.

“Llegó el último día del retiro. Se acerca a mí y me dice al oído ‘no te vayas a ir’, estaba muy enganchada con este hombre ‘sensible’, terminando el retiro, nos vamos al bar del hotel con su staff e invitados. Ricardo me da un beso y me llevó a unas oficinas, nada más se bajó los pantalones y me dijo ‘chupámela’ y no hubo más que el sexo más burdo de la historia, pero él buscaba su celular para grabar […] Ahora entiendo que fui manipulada, pero fui yo quien no supo decir que no y me hago responsable de esto” agregó Wink.