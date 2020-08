YoEnseñoLoQueQuiera, la campaña en redes contra el senador Samuel García por comentarios a su esposa

Docenas de internautas participan en la campaña virtual #YoEnseñoLoQueQuiera en rechazo a las palabras del senador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, quien fue ampliamente criticado por la actitud opresiva que mostró en contra de su esposa durante la transmisión en vivo de una cena de pareja.

Durante la grabación, en la que se puede ver cómo ambos cenan en diferentes habitaciones debido a que la influencer Mariana Rodríguez dio positivo en su prueba COVID-19, se escucha cómo Samuel exige a su esposa que suba el ángulo de la cámara para que no aparezca su pierna en el encuadre. Tres veces pide Samuel García a Mariana Rodríguez que baje la pierna, subiendo el tono de voz cada vez más. “Me casé contigo pa mí, no pa que andes enseñando”, justificó finalmente el senador.

Este lunes, la influencer Mariana Rodríguez es tendencia de entretenimiento en Twitter México con más de 61 mil tweets. Por su parte, el senador Samuel García también llegó a las tendencias de este 10 de agosto con más de 35 mil tweets. El hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera ha alcanzado 7,642 tweets. Pero, además, los más de 3,200 tweets que ha generado el hashtag #AmigaDateCuenta también están dedicados al “escándalo” protagonizado por los neoleoneses.

#YoEnseñoLoQueQuiera en Twitter contra senador Samuel García (Foto: Twitter/@dramaticalwitch)

La campaña fue principalmente impulsada por jóvenes mujeres, estudiantes, profesionistas y personalidades de los medios de comunicación, quienes han compartido en redes sociales su opinión sobre los comentarios machistas del senador de Nuevo León. Las críticas han sido acompañadas por fotografías en donde las mujeres enseñan sus piernas para reivindicar que exponer el cuerpo es una decisión personal.

La pareja suele compartir contenido de su vida personal en redes sociales y los usuarios no dejaron pasar algunos otros momentos en los que Samuel García fue machista con Mariana Rodríguez. Por ejemplo, circuló un fragmento de otro video en el que el senador llama “facilona” y “piruja” a su pareja por formalizar su noviazgo a siete días de conocerse.

“El ´Me casé contigo para mí, no para que andes enseñando´ de Samuel García no es cualquier cosa. Es lo que muchos hombres que asesinan a sus parejas piensan, las consideran su propiedad y se creen con el derecho de terminar con sus vidas”, tuiteó Georgina Jiménez, integrante de la organización Data Cívica.

La actitud de Samuel García generó críticas a la luz de sus comentarios previos sobre feminismo (Foto: Twitter/@rochaperiodista)

Pero la campaña #YoEnseñoLoQueQuiera también tuvo críticas de regreso, y es que algunos internautas consideran que la oposición de las feministas a Samuel García generará simpatía hacia su persona por parte de los sectores conservadores que “abundan” en la entidad, abonando así a su carrera política.

“Samuel García es un imbécil, pero es un imbécil con un plan. Él sabe que esos desplantes de machito del siglo pasado lucen muy bien para un amplio sector en Nuevo León que, desde ahora, lo ven como su representante. Es macho porque el machismo tiene base social (y electoral)”, publicó el periodista Oscar Balmen en su cuenta de Twitter.

El senador protagonizó otro video en pareja en el que se disculpó con su esposa, aislada en un dormitorio a causa del COVID-19, y le preparó el desayuno para disculparse: “te tengo que pedir una disculpa. Ya me regañaron por cabezón y por burro. Por que ayer en un live, pues me daba pendiente que se te viera…. equis. Entonces dije que pa eso me casé, pa que no enseñes. ¡Mentira! Corrijo, acepto y progreso. Nunca más comentarios tontos de esos”, explicó el senador a su esposa.

A través de la etiqueta #YoEnseñoLoQueQuiera también hubo quienes señalaron que Samuel García ganará simpatía en algunos sectores de Nuevo León (Foto: Twitter/@PresidenteKang)

También en Twitter, el periodista Jorge Armando Rocha recordó que Samuel García aprovechó el movimiento feminista del pasado 8 y 9 de marzo para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador acusándolo de no entender lo que calificó como “el justo reclamo de las mujeres”.

“Aquí la doble moral del senador Samuel García cuando en su momento se montaba en causas feministas. Hoy asegura que cuando uno se casa la mujer pasa a ser de su propiedad”, tuiteó Armando Rocha.

Samuel García también fue reprendido por el secretario general de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez: “Una buena cantidad de agresiones y expresiones de violencia contra las mujeres se han escondido en el “humor” y la presunta ligereza con la que las repetimos. Este es el momento para entenderlo, tomarlo en serio y rectificar, @samuel_garcias. No hay margen para la incongruencia”.