Vinculan a proceso a Romualda Dzul y otros exfuncionarios de Tulum por quebranto financiero

Tulum.- La ex presidenta municipal de Tulum, Romualda Dzul Caamal (2016-2018), al igual que varios integrantes de lo que fuera su gabinete, fueron vinculados a proceso, por haber otorgado un millonario contrato de manera irregular, por lo que ahora deberán portar una tobillera electrónica, en tanto se desahoga su juicio.

Tanto la ex edil priista, como su tesorero, Santiago Pech Cauich; su oficial mayor, Ismael Z. A., y la ex directora de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Karla E. B. C., quedaron vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por su rol en la entrega de un contrato por 2.5 millones de pesos en favor de la empresa Beka, sin licitación pública y fuera de los parámetros que marca la ley.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción indicó que este contrato fue asignado en octubre de 2017, de manera dolosa por los hoy acusados. Un juez determinó que sí existían elementos suficientes para sujetarlos a proceso penal, el que pasarán en libertad, pero con un brazalete electrónico.

Cabe destacar que hoy también estaba prevista otra audiencia contra la ex presidenta tulumnense y tres de sus ex funcionarios (carpeta administrativa 74/2020), pero tuvo que posponerse por la falta de un abogado para uno de los acusados.

Estas no son las únicos presuntas irregularidades cometidas por Romualda Dzul Caamal, hermana del también ex edil Marciano Dzul Caamal, quien además tenía a su esposa trabajando como directora de Ingresos en esta administración. En un caso que fue divulgado por este medio, este gobierno gastó un millón 200 mil pesos para la elaboración de tacos para un festejo del 15 de septiembre, con una persona particular que no desempeñaba esta actividad, además de adquirir cinco veces la cantidad requerida para este evento.

De acuerdo a la contraloría municipal, el quebranto financiero en esta administración de dos años es mayor a los 30 millones de pesos.