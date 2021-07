Vinculan a proceso a funcionario y exfuncionario de Felipe Carrillo Puerto

En Felipe Carrillo Puerto vinculan a proceso a Charli C. C., director de Planeación de este gobierno municipal y Valeriano C. M., ex controlador del ayuntamiento, por desempeño irregular de la función pública.

De acuerdo a la información el funcionario en activo y el exfuncionario deberán acudir a firmar periódicamente a los juzgados en tanto se lleva a cabo el juicio.

Este proceso deriva de la carpeta de investigación 91/2020 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntas irregularidades cometidas en la administración de Gabriel Carballo Tadeo.

La audiencia en contra de estas personas fue realizada el pasado sábado y en ella el juez determinó que sí existen elementos para que sean sujetados a proceso.

La Fiscalía anticorrupción cuenta con cuatro meses para el cierre de su investigación.

Cabe señalar que Charli C. C., volvió a ser nombrado director de Planeación por la actual administración municipal, de José Esquivel Vargas, sin que hasta la fecha sea separado de este cargo, pese a que desde el año pasado se abrió este expediente penal en su contra, mismo que ya fue judicializado.