Verificará Tinder si sus usuarios tienen antecedentes de violencia

Los peligros de Tinder

La importancia de conectar a Tinder con Garbo reside en que, a pesar de que millones de personas en el mundo han tenido una experiencia positiva en las apps de citas, ya sea para encontrar a alguien con quien pasar un rato de diversión o una relación más seria, también se han dado a conocer casos de personas que han utilizado este tipo de plataformas para encontrar a sus víctimas.

Como ejemplo de lo anterior, en 2018 un hombre fue acusado de matar a una mujer de Nueva York, a la que conoció mediante una app de citas. Danueal Drayton afirmó que conocía a mujeres mediante plataformas como Tinder y Plenty of Fish. El hoy preso dijo en una entrevista que recordaba haber estrangulado a Samantha Stewart, una enfermera de Queens, y que escuchaba voces que lo obligaron a hacer daño a la gente. “En realidad ella me gustaba. No quería matarla. Me dijeron que ella tenía que morir”. El hombre fue arrestado y confesó que haber matado al menos a cinco mujeres en Connecticut y Nueva York.

Un ejemplo más se dio a conocer en 2020 cuando un exempleado de la Embajada de Estados Unidos en México fue acusado por varias jóvenes de abuso sexual. Las víctimas señalaron que Brian Jeffrey Raymond las “cazaba” en Tinder, luego las llevaba a un departamento en la colonia Polanco y, ahí, las drogaba y después las violaba; todo quedaba grabado en video, pues el diplomático documentaba todo con su teléfono celular.

El imputado, Brian Jeffrey Raymon, fue detenido en octubre pasado en California, acusado de drogar y agredir sexualmente al menos a 23 mujeres víctimas como prueba de ello cuando revisaron sus aparatos electrónicos, teléfono, computadora y cuentas de internet, encontraron fotos y videos en donde aparece abusando, presuntamente, de mujeres intoxicadas e inconscientes.