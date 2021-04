Va Issac Janix por la profesionalización de Seguridad Pública y Tránsito en Benito Juárez

CANCÚN.- Al destacar que Fuerza Por México (FXM) es un partido que está a favor de las mujeres y los jóvenes, el candidato a la presidencia municipal en Benito Juárez, Issac Janix Alanís dijo que de llegar a la administración su principal objetivo es trabajar por la seguridad de las y los habitantes del municipio.

Durante sus recorridos en las regiones y colonia de Cancún, ha platicado con decenas de mujeres, quienes les han manifestado el temor que sienten al salir de casa, pues no saben si van a regresar, así que no es justo que continúen otros tres años con el mismo temor por sus hijas, por sus mamás o sus parientes.

Pero el crecimiento de la inseguridad tiene un origen, pues no solamente se trata de la presencia local de grupos criminales que operan en el país, sino que también tiene que ver con el recorte presupuestal que sufrieron las entidades federativas y los municipios del llamado Fortaseg (Fortalecimiento de la Seguridad), recurso que servía para, entre otras cosas, darle capacitación a los miembros de la secretaría municipal y para equiparlos; pero la falta de gestión tiene en el abandono a los cuerpos de seguridad del Municipio.

Ante simpatizantes de la Región 510 y la Supermanzana 75, Issac Janix Alanís se comprometió, de ser favorecido con el voto el próximo 6 de junio, al ser gobierno volverá a capacitar a los policías, pues su administración apoyará a los buenos elementos, pero no a los corruptos que están dentro de la corporación.

Durante sus pláticas con la gente, sobre todo mujeres, el candidato de Fuerza Por México les ha comentado que impulsará créditos a la palabra para que, aquellos que tengan un negocio, lo mejoren y salgan adelante, sobre todo tras la pandemia, o para emprender un negocio y sacar adelante a sus familias.